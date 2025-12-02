Abelardo De La Espriella revela su versión sobre el caso de Miguel Uribe Londoño

Abelardo de la Espriella y Miguel Uribe Londoño | Fotos: Cortesía

Colombia

Tras la salida de Uribe Londoño de la contienda electoral por el Centro Democrático luego de que el partido anunciara que Abelardo de la Espriella habría comunicado al expresidente Álvaro Uribe los acercamientos de Miguel a su campaña.

Abelardo aclaro sus acercamientos políticos con Uribe Londoño en los últimos meses.

¿Oferta de fórmula vicepresidencial?

Según De La Espriella, tres meses antes de que Miguel Uribe Londoño se inscribiera como precandidato del Centro Democrático, le propuso hacer campaña juntos y le ofreció ser su fórmula vicepresidencial. No obstante, asegura que Uribe Londoño decidió competir por la candidatura de su partido, lo que los convirtió en “amigables competidores”.

El comunicado detalla que, la semana anterior, Uribe Londoño y personas cercanas solicitaron una reunión para explorar posibles alianzas. El encuentro se llevó a cabo en Barranquilla, donde, según De La Espriella, siete testigos pueden corroborar lo conversado.

En ese espacio, afirma que, Miguel Uribe Londoño habría expresado su intención de renunciar al Centro Democrático y unirse a su campaña presidencial, retomando el ofrecimiento de fórmula vicepresidencial.

De La Espriella asegura que declinó profundizar en esa posibilidad, al considerar que la decisión debía resolverse primero dentro del partido de Uribe para evitar “interferencias en asuntos internos”.

¿De La Espriella habló con el expresidente Álvaro Uribe?

El aspirante presidencial también informó que llamó al expresidente Álvaro Uribe Vélez para ponerlo al tanto de los planteamientos de Miguel Uribe Londoño, argumentando que no podía avanzar en conversaciones sin que el liderazgo del partido conociera la situación.