Uribe confirma que Centro Democrático definirá candidatura presidencial entre Paloma, Cabal y Holguín

Colombia

Tras la salida de Miguel Uribe Londoño del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe confirmó que el partido seleccionará sus candidaturas presidenciales entre las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.

#RetoElecciones2026 El expresidente Álvaro Uribe confirmó que el Centro Democrático continuará su proceso de selección de candidaturas presidenciales con las senadoras y precandidatas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.



“Reiteramos toda la voluntad de… pic.twitter.com/LqZJDpP0jV — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 2, 2025

A través de un video que publicó en sus redes sociales, el exmandatario reiteró además su interés de conformar una gran coalición desde Sergio Fajardo hasta Abelardo de la Espriella, para las elecciones del próximo año.

“Desde el doctor Abelardo hasta el doctor Fajardo, el Centro Democrático continúa el proceso de escogencia de su candidata o candidatas a la Presidencia de la República. Intervienen las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín”.

Según dijo Uribe, dicha alianza que se busca conformar debe converger alrededor de temas como la seguridad de los colombianos, la operación eficiente y austera del Estado, el crecimiento de la economía y el bienestar social colectivo.

“Reiteramos toda la voluntad de contribuir a un gran acuerdo para el bien de la democracia colombiana que incluya un amplio espectro desde el doctor Abelardo de la Espriella hasta el doctor Sergio Fajardo. Un acuerdo de esa naturaleza y nosotros estamos dispuestos a aportar tiene que lograr de manera paciente, entendimiento sobre asuntos fundamentales que apunten a la seguridad de todos los colombianos, a la operación eficiente austera del Estado, al gran crecimiento de la economía y al bienestar social colectivo”.

Agregó el exmandatario y líder natural del Centro Democrático que los acuerdos que se logren “sobre lo fundamental para consolidar una coalición de esta naturaleza”, también tendrán que reconocer las diferencias entre los múltiples aspirantes a la Presidencia.