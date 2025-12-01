“Desmiento categóricamente que he renunciado al Centro Democrático”: Miguel Uribe Londoño

Colombia

Tras conocerse un comunicado del Centro Democrático en el que aseguran que Abelardo de la Espriella informó al expresidente Álvaro Uribe de la decisión del precandidato Miguel Uribe Londoño de renunciar al Partido, este último desmintió su renuncia a la colectividad.

“Desmiento categóricamente que he renunciado al Centro Democrático y al proceso interno de la escogencia del candidato de nuestro partido”.

#RetoElecciones2026 “Desmiento categóricamente que he renunciado al Centro Democrático y al proceso interno de la escogencia del candidato de nuestro partido”, aseguró Miguel Uribe Londoño tras conocerse un comunicado del partido que indica que se aparta del proceso.



“Nadie,… pic.twitter.com/vdGPTuxhUi — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 1, 2025

De acuerdo con el precandidato “nadie, absolutamente nadie puede decir que yo he dicho eso”. Calificó además Uribe Londoño que como inaceptable que se le excluya del proceso de selección de los dos candidatos presidenciales del Centro Democrático por “por versiones de prensa o de llamadas telefónicas”.

Informó además que sí ha conversado con otros sectores con el objetivo de consolidar la unidad, pero aún así insiste en que sigue en firme con su aspiración al interior de la colectividad y que como ya había afirmado hace unas horas desde su cuenta de X, no renuncia ni tampoco lo renunciarán.

“Sigo firme en mi aspiración. Como ya lo afirmé, no renuncio ni me renuncian”.

A propósito de lo ocurrido, Miguel Uribe Londoño pidió al Centro Democrático que rectifique la información acerca de su renuncia al partido y según la cual, el proceso de selección continuará unicámnete con las precandidatas Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín.