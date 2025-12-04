Wingo suspende vuelos desde y hacia Venezuela: anuncian reembolsos y cambio de fechas

ECONOMÍA

En las últimas horas la aerolínea Wingo suspendió de forma temporal sus vuelos desde y hacia Caracas, Venezuela por cuenta de intermitencias presentadas en sus sistemas de navegabilidad.

Indican que si bien este hecho no puso en ningún momento en riesgo las operaciones, de forma preventiva toman esta medida de suspensión.

Trump anuncia cierre del espacio aéreo en Venezuela

Cabe resaltar que la decisión se anuncia en medio de tensiones entre el vecino país con Estados Unidos, que recordemos anuncio el cierre total del espacio aéreo como parte de las medidas de la lucha contra el “narcotráfico”.

Fue ravés de su red social Truth en donde el presidente Donal Trump hizo el anuncio.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”.

Trump no ha ofrecido más detalles sobre el alcance de esa medida ni cómo la va a ejecutar, no obstante, en la práctica contribuye al aislamiento del país latinoamericano.

Wingo ofrece opciones a los viajeros

Con el objetivo de brindar atención a quienes tienen vuelos programados hacia y desde Caracas en las fechas mencionadas, Wingo ofrece las siguientes alternativas:

Reembolso del 100 % del valor del tiquete, ya sea al medio de pago original o mediante voucher Wingo (para adquirir servicios con la aerolínea en otra oportunidad).

Cambio de vuelo, según disponibilidad, sin cobro de penalidad ni diferencia tarifaria.

Estas opciones pueden ser autogestionadas a través de wingo.com, en la sección “Mi Reserva” o por medio de nuestros canales de atención.