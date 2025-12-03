¿Colombia necesita una nueva política de seguridad? Análisis del conflicto armado

En el evento ‘Visión 2026: Tendencias Colombia’, se realizó una serie de conversaciones en torno a los retos y oportunidades que tiene Colombia de cara al próximo año. Uno de los debates de la jornada fue: ‘¿Cómo debe prepararse el Estado para enfrentar las nuevas dinámicas de la guerra?’, donde participaron Eduardo Pizarro, académico e investigador; Elizabeth Dickinson, investigadora senior International Crisis Group; Leonardo González, director de Indepaz.

Según lo analizado por los tres panelistas, es indispensable retomar el control del territorio, así como reconstruir la confianza entre la fuerza pública y las comunidades, con el fin de que no dependan netamente de los grupos al margen de la ley.

Sin embargo, para lograr esto, es necesario que las fuerzas militares estén fortalecidas, pues de acuerdo con Eduardo Pizarro, existe un debilitamiento que “le está dando una superioridad estratégica a los grupos criminales”; asimismo, hay una “obsolescencia de los equipos de comunicación e inteligencia debido a las tensiones diplomáticas contra Israel y los Estados Unidos”.

¿Por qué las fuerzas militares están debilitadas?

En concordancia con lo anterior, Pizarro aseguró que hay ciertas características inherentes que logran un debilitamiento de las fuerzas militares. En primera medida, el 40 % de la capacidad aérea está en tierra, “dando una superioridad estratégica a los grupos criminales”.

Asimismo, el 79 % del gasto del Ministerio de Defensa es ocupado para temas de funcionamiento, mientras que, el 21 % es destinado para la compra de equipos y ejecución de planes operativos, logrando así un detrimento que afecta constantemente a las fuerzas armadas.

Por su parte, Leonardo González aseguró que actualmente existen “nuevas expresiones violentas, especialmente en temas de drones”, donde se ven distintos atentados con explosivos muchas veces dirigidos contra la población civil.

Ante todo este panorama, el académico Pizarro considera que debe implementarse una coordinación interinstitucional, así como una política de carácter nacional combinada con dinámicas regionales.

Reviva el segundo panel aquí: