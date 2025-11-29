Defensa de Santiago Uribe ya radicó la impugnación de la sentencia de 28 años

Medellín

El 25 de noviembre se conoció la sentencia del Tribunal Superior de Antioquia de 28 años y 4 meses de prisión a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, este último en concurso con crímenes calificados como de lesa humanidad.

Luego de conocer esta decisión de segunda instancia de la defensa de Santiago Uribe, el abogado Jaime Granados había rechazado esta decisión judicial y al mismo tiempo informó que la iba a impugnar, lo que ya es oficial; el documento con esta solicitud se radicó el viernes 28 de noviembre ante el magistrado René Molina Cárdenas, Sala de Decisión Penal, Tribunal Superior de Antioquia-Medellín.

El documento de la defensa indica: “En mi calidad de DEFENSOR de SANTIAGO URIBE VÉLEZ, acudo de forma respetuosa, a fin de interponer IMPUGNACIÓN ESPECIAL, en contra de la sentencia proferida por la Sala, el pasado 25 de noviembre de 2025, dentro del asunto de la referencia”.

La defensa está a la espera de la respuesta sobre dicha solicitud para comenzar a preparar la argumentación de la impugnación. El abogado Granados también solicitó al mismo despacho el expediente digital al mismo.