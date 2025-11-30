Nicolás Maduro insiste en que Estados Unidos “pretende apoderarse” del petróleo de Venezuela // Caracol Radio // Imagen creada con Gemini IA de Google

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reitera que el objetivo de EE. UU. con el despliegue militar en el Caribe es “apoderarse de las reservas de petróleo” de su país, “las más grandes del planeta” recalca.

El mandatario hizo la denuncia “formal” en una carta enviada al secretario general de la OPEP, Haitham Al Ghais, y a los países miembros de la organización. Maduro espera contar sus esfuerzos, añade en su misiva, para detener una “agresión que se gesta cada vez con más fuerza y amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético internacional”.

En paralelo, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, anunció que investigarán los ataques de las fuerzas estadounidenses a supuestas narcolanchas en aguas del Caribe. “Todos ser humano tiene derecho a la vida y al debido proceso” dijo el líder del legislativo venezolano

“Y si había pescadores allí y si había estudiantes allí y si había personas que trabajaban en Trinidad y Tobago y personas que trabajaban en otra zona de Venezuela y estaban en esas lanchas, jamás podrá saberse” declaró Rodríguez después de reunirse con familiares de fallecidos en la ofensiva marítima de Estados Unidos

De acuerdo con reportes oficiales, desde el pasado 2 de septiembre fuerzas estadounidenses han atacado al menos 21 embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico, dejando un saldo de 83 personas muertas. Las autoridades venezolanas sostienen que varios de estos ataques habrían ocurrido sin que existieran pruebas concluyentes de actividades de narcotráfico, lo que ha elevado la tensión diplomática en la región.