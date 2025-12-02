“El Petro-Santismo sí ha existido en Colombia, Santos es un petrista reprimido”: Iván Duque
Para el expresidente Iván Duque, Juan Manuel Santos debe hacerse a lado en esta coyuntura electoral, “porque él ha sido copartícipe de toda la destrucción que Petro le ha traído a Colombia”
Expresidente Iván Duque | Foto: GettyImages
