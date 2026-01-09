El Frente de Guerra Nororiental del ELN se adjudica el secuestro de 5 policías en norte de Santander

Por medio de un comunicado, el Frente de Guerra Nororiental del ELN confirma que el 6 de enero a las 4:40 de la tarde capturaron a cinco patrulleros de la Policía Nacional, sobre la vía que conduce de Cúcuta a Tibú.

“Los policiales adscritos a las estaciones de policía de Petrolea, Tres Bocas y Tibú se dirigían en vehículo público de pasajeros cuando fueron interceptados en retén de control, por comandos elenos, a la altura del sector El Tablazo”, informan.

#JUDICIAL| El ELN se atribuyó el secuestro de cinco patrulleros de la Policía Nacional en el departamento de Norte de Santander, el pasado 6 de enero, hacia las 4:40 de la madrugada, en la vía que comunica a Cúcuta con el municipio de Tibú, a la altura del sector conocido como El… pic.twitter.com/GQw7XDYXrZ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 9, 2026

De acuerdo con el grupo ilegal, “los cinco prisioneros se encuentran en buen estado de salud, se les brindará y garantizará el debido proceso, trato digno, atención humanitaria y las garantías de seguridad”, esto en referencia a Daniel de Jesús Granada Quiroz, Ramón Alberto Coronel Medina, Edwin Fabián Manosalva Contreras, José Ricardo Carrillo Romero, Carlos Eduardo Barrera.

Además, insisten que durante los próximos días y “dependiendo de las operaciones de las Fuerzas Militares del Estado colombiano por rescatarlos, se anunciarán las condiciones para su liberación”, finalizan.