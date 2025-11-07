Tabla de posiciones de la Liga colombiana: Así quedó tras triunfo del América ante Chicó

La fecha 18 de la Liga colombiana finalmente llegó a su fin, tras el juego pendiente entre Boyacá Chicó y América de Cali, el cual se llevó a cabo en el estadio La Independencia de Tunja.

Pasto 4-0 Deportivo Pereira

La jornada inició con el particular duelo entre Pasto y Deportivo Pereira, el cual terminó con goleada 4-0 en favor de los nariñenses. Patrick Preciado (19′), Yoshan Valois (50′), Satiago Jiménez (62′) y Facundo Boné (77′) anotaron los goles del partido.

Así como ocurrió en la fecha anterior, el cuadro matecaña tuvo que jugar nuevamente con el equipo sub-20, luego de no solucionarse los problemas con el plantel profesional por falta de pagos.

Águilas Doradas 1-0 Envigado

La acción continuó el martes con el agónico triunfo de Águilas Doradas sobre Envigado por 1-0. La única anotación del compromiso llegó al minuto 89 de partido en una discutida pena máxima, que Jorge Obregón cambió por gol.

Deportivo Cali 0-1 Alianza Valledupar

La gran sorpresa del día la dio Alianza Valledupar, que venció por la mínima diferencia al Cali (0-1) en Palmaseca. Edwin Torres se encargó de anotar el único tanto del partido, sobre los 24 minutos del primer tiempo.

Equidad 0-1 Fortaleza

La jornada del miércoles inició con el triunfo 0-1 de Fortalza sobre Equidad en el Metropolitano de Techo. La única anotación del compomiso llegó desde el punto penal y fue obra de Emilio Aristizábal.

Medellín 3-0 Bucaramanga

En el compromiso que se disputó en el Atanasio Girardot, Independiente Medellín goleó al líder del campeonato con anotaciones de Brayan León, Francisco Fydriszewski y Leider Berrio. Con este importante triunfo igualó en puntos a Bucaramanga con 34 unidades.

Junior 1-2 Santa Fe

En este partido, que iba en simultánea con el juego anterior. El equipo bogotano logró un agónico triunfo sobre el minuto final del partido con gol de Santiago Mosquera, tras la media chalaca de Hugo Rodallega que puso la igualdad en el encuentro. La anotación de los locales llegó al minuto 8′ por parte de Yimmi Chará. Con estos tres puntos Santa Fe sigue con vida, pero sin margen de error.

Millonarios 0-0 Once Caldas

El día concluyó con el empate a cero entre Millonarios y Once Caldas en El Campín, resultado que dejó prácticamente eliminados a ambos equipos.

Unión Magdalena 0-2 Tolima

Deportes Tolima derrotó como visitante 0-2 al Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada. Los goles del equipo tolimense fueron obra de Juan Pablo Torres y Adrián Parra, quien había fallado un penalti minutos antes.

Llaneros 0-3 Nacional

Atlético Nacional goleó 0-3 a Llaneros en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé, resultado que lo catapultó a la primera posición del campeonato. Los goles del equipo antioqueño fueron obra de Jorman Campuzano, de penalti, Juan Manuel Rengifo y Facundo Bautista, también de Penalti. Los locales jugaron con 10 hombres gran parte del partido tras la expulsión de Jan Angulo.

Chicó 0-2 América

América de Cali se metió al grupo de los ocho tras vencer 0-2 al Boyacá Chicó en Tunja. El primer gol del partido lo convirtió José Cavadia, con un remate de media distancia que dejó sin opciones al portero Rogerio Caicedo; en un contragolpe, Dylan Borrero sentenció el triunfo a los 90+2 minutos.

Tabla de posiciones de la Liga Colombiana