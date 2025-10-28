Deportivo Cali vs. Alianza EN VIVO: siga acá la transmisión del partido de Liga Colombiana
El cuadro vallecaucano se aferra a un milagro para clasificar a los cuadrangulares.
La jornada 18 de la Liga Colombiana 2025 continúa este 28 de octubre con el partido entre Deportivo Cali y Alianza Valledupar en Palmaseca. El duelo comienza sobre las 6:10 de la tarde y usted podrá seguirlo por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.
El cuadro vallecaucano suma 20 unidades a falta de tres jornadas y se aferra al milagro: ganar los partidos que le restan y esperar que los demás equipos no sumen más de 29 puntos. Con ello, logrará ingresar al grupo de los ocho.
Por otro lado, la victoria de Alianza lo metería de lleno en zona selecta, pues quedaría con 27 unidades. El empate o la derrota los pondrá a depender de resultados ajenos.
Siga EN VIVO la transmisión del partido Cali vs. Alianza
Siga el minuto a minuto de Cali vs. Alianza
Falta de Avilés Hurtado (Deportivo Cali).
Corner,Deportivo Cali. Corner cometido por Kalazan Suárez.
Michael Aponza (Deportivo Cali) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Yilson Rosales (Alianza).
Mano de Andrey Estupiñán (Deportivo Cali).
Falta de Michael Aponza (Deportivo Cali).
Rubén Manjarrés (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Yani Quintero (Deportivo Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jhair Castillo (Alianza).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Jesús Muñoz (Alianza).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento