Deportivo Cali vs. Alianza EN VIVO: siga acá la transmisión del partido de Liga Colombiana

La jornada 18 de la Liga Colombiana 2025 continúa este 28 de octubre con el partido entre Deportivo Cali y Alianza Valledupar en Palmaseca. El duelo comienza sobre las 6:10 de la tarde y usted podrá seguirlo por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

El cuadro vallecaucano suma 20 unidades a falta de tres jornadas y se aferra al milagro: ganar los partidos que le restan y esperar que los demás equipos no sumen más de 29 puntos. Con ello, logrará ingresar al grupo de los ocho.

Por otro lado, la victoria de Alianza lo metería de lleno en zona selecta, pues quedaría con 27 unidades. El empate o la derrota los pondrá a depender de resultados ajenos.

