María Fernanda Cabal se despidió del Senado y pidió al Centro Democrático “volver a recoger su raíz”

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, se despidió este miércoles del Congreso de la República tras no postularse para la reelección para el próximo periodo legislativo.

Cabal aseguró que cierra una etapa en el Senado, tras estar durante 12 años en su curul.

Y aprovechó para enviar un mensaje al Centro Democratico, partido del que salió en medio de choques, por no haber sido elegida como candidata presidencial para la pasada primera vuelta presidencia.

“Nos hicimos a pulso en la adversidad con inmenso sacrificio. Hoy le deseo a mi partido bienaventuranza y que vuelva y recoja esa raíz de ese legado que hoy en Colombia está en juego”, dijo Cabal durante su intervención desde la plenaria del Senado.

“Hemos enfrentado a este gobierno que prometió un cambio y terminó inmerso en la mayor corrupción que hemos podido vivir”, dijo sobre el trabajo junto a su bancada en ese periodo que pasó, y que termina el próximo 20 de junio.

Cabal también se refirió a sus contradictores: “Me despido de mis contradictores. El disenso es el ejercicio más alto de la democracia”.

Finalmente, aseguró que su salida del Congreso no representa el final de su actividad política: “No es un adiós a la lucha, es una renovación de fuerzas. Voy a seguir trabajando por Colombia, por el país que todos soñamos donde el esfuerzo sea recompensado y la libertad sea la norma”.

Ya hay quienes dicen que de ganar en segunda vuelta Abelardo de la Espriella, como presidente de la República, Cabal podría aterrizar en un cargo en el Gobierno Nacional.