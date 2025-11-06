🔴 Chicó vs. América EN VIVO: siga acá la transmisión del partido de la fecha 18 por Liga Colombiana

La jornada 18 por fin terminará. Este jueves 6 de noviembre, se llevará a cabo <b>el partido entre Boyacá Chicó y América de Cali</b>, el cual no se había podido disputar por cuenta de los problemas a la hora de elegir sede alterna para el cuadro boyacense. <a href="https://caracol.com.co/2025/11/05/boyaca-chico-vs-america-de-cali-por-liga-colombiana-posibles-alineaciones-fecha-y-como-seguir/?rel=buscador_noticias" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/05/boyaca-chico-vs-america-de-cali-por-liga-colombiana-posibles-alineaciones-fecha-y-como-seguir/?rel=buscador_noticias"><b>REPASE ACÁ LA PREVIA DEL PARTIDO DE LIGA</b></a>Y es que por culpa de los retrasos de este compromiso,<a href="https://caracol.com.co/2025/11/02/boyaca-chico-ratifica-lugar-dia-y-horario-para-su-juego-ante-el-america/?rel=buscador_noticias" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/02/boyaca-chico-ratifica-lugar-dia-y-horario-para-su-juego-ante-el-america/?rel=buscador_noticias"> <b>tanto las jornadas 19 y 20 como el inicio de los cuadrangulares tuvieron que moverse</b></a> unos días. Lo anterior con el objetivo de prevalecer el <i>Fair Play</i>, recordando que América es uno de los equipos opcionados a clasificarse para la fase final.Justamente,<b> los dirigidos por David González </b><a href="https://caracol.com.co/2025/10/31/dimayor-finalmente-confirma-fecha-y-hora-del-chico-vs-america-y-toda-la-jornada-19-programese-aca/?rel=buscador_noticias" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/31/dimayor-finalmente-confirma-fecha-y-hora-del-chico-vs-america-y-toda-la-jornada-19-programese-aca/?rel=buscador_noticias"><b>están obligados a triunfar en el estadio La Independencia</b></a><b> para meterse de lleno al grupo de los ocho</b>. Cualquier otro resultado los pondrá a depender de resultados ajenos en las últimas dos jornadas.