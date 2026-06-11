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11 jun 2026 Actualizado 22:48

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Justicia

En firme candidatura de Abelardo de la Espriella: Consejo de Estado rechazó demanda de nulidad

Según el demandante, el trámite de inscripción de la candidatura no cumplía con los requisitos exigidos por la ley.

Abelardo de la Espriella

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Justicia

El Consejo de Estado rechazó la demanda de nulidad presentada contra el acto de inscripción de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero como candidato a la Presidencia de la República.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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