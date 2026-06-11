En firme candidatura de Abelardo de la Espriella: Consejo de Estado rechazó demanda de nulidad
Según el demandante, el trámite de inscripción de la candidatura no cumplía con los requisitos exigidos por la ley.
Justicia
El Consejo de Estado rechazó la demanda de nulidad presentada contra el acto de inscripción de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero como candidato a la Presidencia de la República.
Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...