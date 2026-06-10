Equipo ideal de la Liga Colombiana 2026-I: Junior aporta solo un jugador; América el que más tiene / Colprensa

Junior de Barranquilla se ha consagado bicampeón de Colombia, luego de haber conquistado los torneos Clausura 2025 y Apertura 2026. Justamente repitió éxito en la noche del lunes 8 de junio, cuando certificó su victoria por 3-1 en el global ante Atlético Nacional, serie que se consumó en el Atanasio Girardot.

Los barranquilleros sacaron un triunfo importantísimo de 3-0 en el Romelio Martínez, lo cual les permitió llegar con cierta tranquilidad al partido de vuelta en la capital antioqueña. Allí lograron mantener a raya al verde, que tan solo pudo anotar un gol (Edwin Cardona de penal, 56′).

Con lo anterior, Junior llegó a 12 títulos a nivel local y quedó a tan solo tres del América de Cali (15). Asimismo, le sacó dos de ventaja al Deportivo Cali e Independiente Santa Fe (10).

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Equipo ideal de la Liga Colombiana 2026-I

A pesar de haberse consagrado campeón derrotando a rivales de peso como Atlético Nacional e Independiente Santa Fe, Junior aporta un solo jugador al equipo ideal de la Liga 2026. Este once lo arma Sofascore, basándose en la calificación promedio de cada futbolista a lo largo del campeonato.

En este orden de ideas, el equipo que más aporta jugadores es el América de Cali con un total de 3, curiosamente todos ellos actúan en el mediocampo. El siguiente es Nacional con 2, ambos desde la zaga defensiva, y con 1 solo aparecen Junior, Deportes Tolima, Deportivo Pasto, Atlético Bucaramanga, Millonarios y la sorpresa Cúcuta Deportivo.

Arquero: Mauro Silveira (Junior) con un puntaje promedio de 7.04

Mauro Silveira (Junior) con un puntaje promedio de 7.04 Defensas: William Tesillo (Nacional) con un puntaje promedio de 7.31, César Haydar (Nacional) con un puntaje promedio de 7.19 y Andrés Llinás (Millonarios) con un puntaje promedio de 7.03.

William Tesillo (Nacional) con un puntaje promedio de 7.31, César Haydar (Nacional) con un puntaje promedio de 7.19 y Andrés Llinás (Millonarios) con un puntaje promedio de 7.03. Mediocampistas: Josen Escobar (América) con un puntaje promedio de 7.23, Rafael Carrascal (América) con un puntaje promedio de 7.32, Yeison Guzmán (América) con un puntaje promedio de 7.50 y Fabián Sambueza (Bucaramanga) con un puntaje promedio de 7.29.

Josen Escobar (América) con un puntaje promedio de 7.23, Rafael Carrascal (América) con un puntaje promedio de 7.32, Yeison Guzmán (América) con un puntaje promedio de 7.50 y Fabián Sambueza (Bucaramanga) con un puntaje promedio de 7.29. Atacantes: Andrey Estupiñán (Pasto) con un puntaje promedio de 7.32, Léider Berdugo (Cúcuta) con un puntaje promedio de 7.22 y Luis Sandoval (Tolima) con un puntaje promedio de 7.14.