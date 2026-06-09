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09 jun 2026 Actualizado 16:52

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Liga Colombiana

Así terminó la tabla de máximos goleadores de la Liga colombiana 2026-I

Dos delanteros terminaron con la misma cantidad de goles.

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El primer semestre de la Liga colombiana dejó como campeón a Junior, que retuvo el título logrado en el Clasura 2025 y se impuso con contundencia ante Atlético Nacional, con un global de 3-1. Del mismo modo, el cuadro barranquillero se convirtió en el primer clasificado a Libertadores 2027 y optará por el trofeo de la Superliga el próximo año.

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Pero además de los títulos colectivos, el campeonato premia al jugador que más goles convirtió durante el semestre. Este reconocimiento se ha entregado a lo largo de los más de 70 años de desarrollo del fútbol colombiano.

Últimos ganadores de la Bota de Oro en Clombia

  • 2025-II: Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín) – 12 goles.
  • 2025-I: Hugo Rodallega (Santa Fe) – 16 goles.
  • 2024-II: Daniel Moreno (Deportivo Pasto) – 17 goles.
  • 2024-I: Carlos Bacca (Junior) – 12 goles.
  • 2023-II: Carlos Bacca (Junior) – 18 goles.
  • 2023-I: Marco Pérez (Águilas Doradas) – 13 goles.
  • 2022-II: Leonardo Castro (Deportivo Pereira) – 15 goles.
  • 2022-I: Dayro Moreno (Atlético Bucaramanga) – 13 goles.

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¿Quién ganó la Bota de Oro 2026-I?

El máximo goleador del certamen fue el delantero del Pasto Andrey Estupiñán, quien convirtió 13 goles en 19 partidos. Y es que este ítem fue decisivo, pues si bien marcó los mismos goles que Luis Fernando Muriel (13), el delantero del Junior lo hizo en 24 compromisos.

Reclasificación Liga 2026: así quedó la tabla, luego de la final entre Junior y Nacional

Muy cerca quedó en el tercer lugar Hugo Rodallega con 12 goles convertidos, de los cuales 3 fueron penales. Alfredo Morelos y Jorge Rivaldo quedaron cuarto y quinto, respectivamente, con 11 anotaciones.

Otros ganadores de estaídisticas en la Liga 2026-I

Además de Andrey Estupiñán, otros jugadores lograron ser los líderes de estadísticas en el campeonato. El máximo asistidor fue Omar Fernández Frasica con 8 pases de gol.

El líder en ocaciones claras creadas fue Luis ‘Chino’ Sandoval con 6, mientras que el que más pases clave por partido puso fue Yeison Guzmáan con 3.1

Estadísticas / SofaScore

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David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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