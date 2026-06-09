Así terminó la tabla de máximos goleadores de la Liga colombiana 2026-I

El primer semestre de la Liga colombiana dejó como campeón a Junior, que retuvo el título logrado en el Clasura 2025 y se impuso con contundencia ante Atlético Nacional, con un global de 3-1. Del mismo modo, el cuadro barranquillero se convirtió en el primer clasificado a Libertadores 2027 y optará por el trofeo de la Superliga el próximo año.

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Pero además de los títulos colectivos, el campeonato premia al jugador que más goles convirtió durante el semestre. Este reconocimiento se ha entregado a lo largo de los más de 70 años de desarrollo del fútbol colombiano.

Últimos ganadores de la Bota de Oro en Clombia

2025-II: Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín) – 12 goles.

(Independiente Medellín) – 12 goles. 2025-I: Hugo Rodallega (Santa Fe) – 16 goles.

(Santa Fe) – 16 goles. 2024-II: Daniel Moreno (Deportivo Pasto) – 17 goles.

(Deportivo Pasto) – 17 goles. 2024-I: Carlos Bacca (Junior) – 12 goles.

(Junior) – 12 goles. 2023-II: Carlos Bacca (Junior) – 18 goles.

(Junior) – 18 goles. 2023-I: Marco Pérez (Águilas Doradas) – 13 goles.

(Águilas Doradas) – 13 goles. 2022-II: Leonardo Castro (Deportivo Pereira) – 15 goles.

(Deportivo Pereira) – 15 goles. 2022-I: Dayro Moreno (Atlético Bucaramanga) – 13 goles.

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¿Quién ganó la Bota de Oro 2026-I?

El máximo goleador del certamen fue el delantero del Pasto Andrey Estupiñán, quien convirtió 13 goles en 19 partidos. Y es que este ítem fue decisivo, pues si bien marcó los mismos goles que Luis Fernando Muriel (13), el delantero del Junior lo hizo en 24 compromisos.

Reclasificación Liga 2026: así quedó la tabla, luego de la final entre Junior y Nacional

Muy cerca quedó en el tercer lugar Hugo Rodallega con 12 goles convertidos, de los cuales 3 fueron penales. Alfredo Morelos y Jorge Rivaldo quedaron cuarto y quinto, respectivamente, con 11 anotaciones.

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Otros ganadores de estaídisticas en la Liga 2026-I

Además de Andrey Estupiñán, otros jugadores lograron ser los líderes de estadísticas en el campeonato. El máximo asistidor fue Omar Fernández Frasica con 8 pases de gol.

El líder en ocaciones claras creadas fue Luis ‘Chino’ Sandoval con 6, mientras que el que más pases clave por partido puso fue Yeison Guzmáan con 3.1