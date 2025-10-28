🔴EN VIVO | Águilas Doradas vs. Envigado por la fecha 18 de la Liga Colombiana: siga ACÁ el partido
El equipo de Río Negro va por triunfo que lo mantenga en el grupo de los ocho.
Este martes 28 de octubre la Liga Colombiana continua jugando la fecha 18 del todos contra todos, en el primer compromiso de la jornada se enfrentarán Águilas Doradas y Envigado en el estadio Alberto Gripales de Río Negro.
El equipo local se aferra a la ilusión de clasificar a los cuadrangulares finales, necesitan sumar de a tres para alejarse de los equipos que están en la puja por ingresar al grupo de los ocho primeros de la tabla, en este momento son octavos con 24 unidades.
Por su parte, el ya descendido Envigado solo le queda terminar los compromisos de la Liga y espera realizar buenas presentaciones, en la Copa Colombia aún sigue con vida y disputarán la semifinal ante Independiente Medellín.
Siga acá el minuto a minuto de Águilas Doradas vs. Envigado
Final primera parte, Águilas Doradas 0, Envigado 0.
Juan Quejada (Envigado) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Jorge Obregón (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Juan Quejada (Envigado).
Remate rechazado de Luis Díaz (Envigado) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de William Hurtado con un centro al área.
Corner,Envigado. Corner cometido por Hernán Lópes.
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Juan Aristizábal (Envigado) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Johan Caballero (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Juan Aristizábal (Envigado).
Tomás Salazar (Águilas Doradas) ha visto tarjeta amarilla.
Geindry Cuervo (Envigado) ha visto tarjeta amarilla.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Didier Palacios (Envigado).
Mano de Geindry Cuervo (Envigado).
Harrinson Mancilla (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Luis Díaz (Envigado).
Remate fallado por Johan Caballero (Águilas Doradas) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Wilson Morelo.
Falta de Matías Ramírez (Águilas Doradas).
Rubio España (Envigado) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Jaen Pineda (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de William Hurtado (Envigado).
Fuera de juego, Envigado. Julián Palacios intentó un pase en profundidad pero Luis Díaz estaba en posición de fuera de juego.
Remate rechazado de Rubio España (Envigado) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Geindry Cuervo con un centro al área.
Corner,Envigado. Corner cometido por Wuilker Fariñez.
Remate parado por bajo a la izquierda. Luis Díaz (Envigado) remate con la derecha escorado desde la izquierda. Asistencia de William Hurtado.
Corner,Envigado. Corner cometido por Mateo Puerta.
Corner,Envigado. Corner cometido por Frank Lozano.
Cambio en Águilas Doradas, entra al campo Harrinson Mancilla sustituyendo a Diego Hernández debido a una lesión.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Diego Hernández (Águilas Doradas).
Diego Hernández (Águilas Doradas) remata al larguero, remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Mateo Puerta con un centro al área.
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Didier Palacios.
Juan Holguín (Envigado) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Mateo Puerta (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Juan Holguín (Envigado).
Johan Caballero (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Juan Aristizábal (Envigado).
Diego Hernández (Águilas Doradas) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Bayron Garcés (Envigado).
Jorge Obregón (Águilas Doradas) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Didier Palacios (Envigado).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Diego Hernández (Águilas Doradas).
Remate fallado por Luis Díaz (Envigado) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Julián Palacios.
Remate rechazado de William Hurtado (Envigado) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Luis Díaz.
Falta de Diego Hernández (Águilas Doradas).
Luis Díaz (Envigado) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Mateo Puerta (Águilas Doradas).
Luis Díaz (Envigado) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Jorge Obregón (Águilas Doradas) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Johan Caballero con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Juan Quejada.
Remate fallado por Geindry Cuervo (Envigado) remate con la derecha desde fuera del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Rubio España.
Remate fallado por Geindry Cuervo (Envigado) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda.
Corner,Envigado. Corner cometido por Johan Caballero.
Remate fallado por Hernán Lópes (Águilas Doradas) remate de cabeza desde el centro del área sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Johan Caballero tras botar una falta.
Falta de Juan Aristizábal (Envigado).
Matías Ramírez (Águilas Doradas) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate fallado por William Hurtado (Envigado) remate con la derecha desde mas de 30 metros que se le va demasiado alto. Asistencia de Juan Aristizábal.
Remate fallado por Johan Caballero (Águilas Doradas) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Wilson Morelo.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento