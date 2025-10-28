🔴EN VIVO | Águilas Doradas vs. Envigado por la fecha 18 de la Liga Colombiana: siga ACÁ el partido

Este martes 28 de octubre la Liga Colombiana continua jugando la fecha 18 del todos contra todos, en el primer compromiso de la jornada se enfrentarán Águilas Doradas y Envigado en el estadio Alberto Gripales de Río Negro.

El equipo local se aferra a la ilusión de clasificar a los cuadrangulares finales, necesitan sumar de a tres para alejarse de los equipos que están en la puja por ingresar al grupo de los ocho primeros de la tabla, en este momento son octavos con 24 unidades.

Lea también: Dimayor anuncia retrasos en la Liga al no poder jugarse Chicó Vs. América en Bogotá

Por su parte, el ya descendido Envigado solo le queda terminar los compromisos de la Liga y espera realizar buenas presentaciones, en la Copa Colombia aún sigue con vida y disputarán la semifinal ante Independiente Medellín.

Siga acá el minuto a minuto de Águilas Doradas vs. Envigado