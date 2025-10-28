Liga Colombiana

Pasto DPA
1
Patrick Preciado 19'
Deportivo Pereira DEP
0
Carlos Vega 12'
Descanso

🔴EN VIVO | Pasto vs. Pereria por la fecha 18 de la Liga Colombiana: siga acá la transmisión

El equipo volcánico recibirá al equipo Sub-20 de los Matecañas en la capital nariñense.

Pereira vs. Pasto por la Liga Colombiana 2025-I / Colprensa

Laura Reina

Caracol Radio
