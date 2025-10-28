🔴EN VIVO | Pasto vs. Pereria por la fecha 18 de la Liga Colombiana: siga acá la transmisión

Apenas finalizó la fecha 17 de la Liga Colombiana con el clásico paisa y ya <b>arranca la siguiente jornada, la número 18 del FPC</b>, con el encuentro entre <b>Pasto y Deportivo Pereira</b>, que se jugará en el estadio La Libertad, este es un compromiso que tiene los ojos puestos de los fanáticos del fútbol debido a la nómina que presentarán los visitantes. Al equipo pastuso ya le resta terminar de jugar los compromisos del todos contra todos, luego de hacer una temporada con muchos errores, no solo en lo deportivo. <b>Se ubican en la parte baja de la tabla con apenas 13 puntos.</b>Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/10/23/jugadores-del-deportivo-pereira-anuncian-cese-de-actividades-por-incumplimiento-en-pagos/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/23/jugadores-del-deportivo-pereira-anuncian-cese-de-actividades-por-incumplimiento-en-pagos/"><b>Jugadores del Deportivo Pereira anuncian cese de actividades por incumplimiento en pagos</b></a>Por su parte, <b>Pereira enfrenta un mal momento financiero y deportivo</b>. Ya está eliminado de los cuadrangulares finales, puesto que ocupa la casilla 15 de la tabla con 18 puntos y no le alcanzan las cuentas. A su vez,<b> ha tenido que jugar con el equipo Sub-20,</b> por el incumplimiento en los pagos de la nómina del equipo y ante estos <b>los futbolistas decidieron entrar en un cese de actividades. </b>