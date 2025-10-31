🔴EN VIVO | Llaneros vs. Nacional por un cupo a los 8 de la Liga Colombiana: siga acá el partidazo

<b>Llaneros se mide con Atlético Nacional </b>en el estadio Bello Horizonte de la ciudad de Villavicencio por la fecha 18 de la Liga Colombiana, a partir de las 8:20 de la noche. <b>El Verdolaga ya aseguró su cupo a los cuadrangulares</b>, pero ahora entrará en la lucha de clasificar en el primer lugar.<b>Le puede interesar:</b> <a href="https://caracol.com.co/2025/10/31/copa-colombia-clasico-nacional-vs-america-ya-tiene-dia-y-hora-para-su-juego-de-ida-en-semifinales/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/31/copa-colombia-clasico-nacional-vs-america-ya-tiene-dia-y-hora-para-su-juego-de-ida-en-semifinales/"><b>Copa Colombia: Clásico Nacional Vs. América ya tiene día y hora para su juego de ida en semifinales</b></a><b>El equipo villavicense está obligado a ganar este compromiso y sumar los tres</b> puntos para mantenerse en la pelea por un lugar en la zona de clasificación, de no lograrlo, podría poner en riesgo su cupo, ya que esa posición también es disputada por América, Independiente Santa Fe y Once Caldas. Actualmente, Alianza FC ocupa la octava casilla con 26 unidades.