EN VIVO: Unión Magdalena vs. Tolima, por la fecha 18 de la Liga Colombiana
El equipo visitante busca asegurar su clasificación a los cuadrangulares finales.
¡Se acerca el final del segundo semestre del fútbol colombiano! Unión Magdalena se enfrenta a Deportes Tolima a partir de las 4:00 de la tarde en el estadio Sierra Nevada de la ciudad de Santa Marta, partido válido por la fecha 18 de la Liga Colombiana. El Vinotinto y Oro es el único de los dos que sigue en la lucha de clasificar a los cuadrangulares.
El equipo visitante se encuentra parcialmente entre los ocho mejores, al ubicarse en la sexta casilla con 29 unidades, tras conseguir tres victorias y dos derrotas en las últimas cinco jornadas. Es por esto que Tolima quiere seguir sumando puntos para poder pelear por los primeros puestos.
Cabe recordar que Unión Magdalena ya está eliminado de la Liga Colombiana, además de que terminó descendiendo a la segunda división tras caer derrotado 0-1 ante Once Caldas y quedar con un promedio de 0.78, lo que lo deja sin posibilidades de alcanzar a Boyacá Chicó, que incluso perdiendo sus dos partidos restantes tendría una media de 1.00.
Siga acá el minuto a minuto del partido entre Unión Magdalena vs. Tolima
Corner,Unión Magdalena. Corner cometido por Yhorman Hurtado.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jannenson Sarmiento (Unión Magdalena) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Roberto Hinojosa.
Héctor Urrego (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Marlon Torres (Deportes Tolima).
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Héctor Urrego.
Falta de Jhon Lerma (Unión Magdalena).
Samuel Velásquez (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Jannenson Sarmiento (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Mauricio Gonzalez (Deportes Tolima).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento