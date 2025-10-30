EN VIVO: Unión Magdalena vs. Tolima, por la fecha 18 de la Liga Colombiana

¡Se acerca el final del segundo semestre del fútbol colombiano! Unión Magdalena se enfrenta a Deportes Tolima a partir de las 4:00 de la tarde en el estadio Sierra Nevada de la ciudad de Santa Marta, partido válido por la fecha 18 de la Liga Colombiana. El Vinotinto y Oro es el único de los dos que sigue en la lucha de clasificar a los cuadrangulares.

El equipo visitante se encuentra parcialmente entre los ocho mejores, al ubicarse en la sexta casilla con 29 unidades, tras conseguir tres victorias y dos derrotas en las últimas cinco jornadas. Es por esto que Tolima quiere seguir sumando puntos para poder pelear por los primeros puestos.

Cabe recordar que Unión Magdalena ya está eliminado de la Liga Colombiana, además de que terminó descendiendo a la segunda división tras caer derrotado 0-1 ante Once Caldas y quedar con un promedio de 0.78, lo que lo deja sin posibilidades de alcanzar a Boyacá Chicó, que incluso perdiendo sus dos partidos restantes tendría una media de 1.00.

Siga acá el minuto a minuto del partido entre Unión Magdalena vs. Tolima