Jermein Peña tras salir campeón: “Siento que la Selección Colombia ya me respira en la nuca”

Junior de Barranquilla alcanzó el título número 16 de su historia luego de imponerse por un marcador global de 3-1 sobre Atlético Nacional en la final del Torneo Apertura 2026.

Tras la consagración y los festejos sobre el terreno de juego, uno de los jugadores que tomó protagonismo en la zona mixta fue Jermein Peña, quien además aprovechó el momento para enviar un guiño al entrenador de la Selección Colombia Néstor Lorenzo, pensando en futuras convocatorias con la Tricolor.

El defensor central fue una de las piezas más sólidas del conjunto barranquillero durante el partido de vuelta. Peña disputó los 90 minutos y tuvo una destacada actuación en labores defensivas, siendo fundamental para sostener la ventaja conseguida en la serie.

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De acuerdo con las estadísticas del encuentro, el zaguero registró una efectividad del 81 % en la entrega del balón, completando 17 de 21 pases intentados. Además, acumuló 32 toques de balón, realizó siete despejes, recuperó dos balones y perdió la posesión en apenas cuatro ocasiones.

Su rendimiento fue clave para neutralizar los intentos ofensivos del conjunto antioqueño y permitió que Junior administrara la ventaja obtenida en el partido de ida. La actuación del defensor también fue reconocida por la afición rojiblanca, que destacó su regularidad durante toda la campaña.

Con este nuevo título, Junior ratifica su condición de protagonista del fútbol colombiano, mientras que Jermein Peña continúa consolidándose como uno de los defensores más destacados del campeonato y mantiene viva la ilusión de recibir una oportunidad en la Selección Colombia de cara a los próximos retos internacionales.

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