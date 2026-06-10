Junior definió el futuro de Alfredo Arias en el club tras el título de Liga contra Nacional

Una decisión respaldada por los resultados obtenidos durante su gestión y, especialmente, por la reciente conquista del bicampeonato de la Liga colombiana. El técnico uruguayo seguirá liderando el proyecto deportivo del club tras consolidarse como uno de los procesos más exitosos del fútbol profesional colombiano en los últimos años.

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La continuidad de Arias llega después de una campaña histórica en la que Junior se coronó campeón al imponerse con autoridad a Atlético Nacional en la gran final. El conjunto rojiblanco ganó ambos compromisos de la serie y selló el título con un contundente marcador global de 3-1, ratificando el buen momento que atraviesa bajo la dirección del entrenador charrúa.

Junior de Barranquilla confirmó la renovación del contrato de Alfredo Arias hasta junio de 2027. Pocos imaginaban que, apenas un año después de su llegada, Arias acumularía dos títulos de Liga en su palmarés con el club. El uruguayo encontró en Barranquilla el escenario ideal para desarrollar sus ideas futbolísticas y construir un equipo competitivo, capaz de mantenerse en la élite del campeonato colombiano. Además del bicampeonato, Junior aseguró su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

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Los números también respaldan la decisión de la dirigencia. En la campaña que terminó con una nueva estrella, Junior registró un rendimiento del 58,6 % en 25 partidos disputados, con un balance de 13 victorias, cinco empates y siete derrotas. El equipo anotó 38 goles y recibió 28 , cerrando el torneo con una diferencia positiva de +10.