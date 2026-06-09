Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 jun 2026 Actualizado 11:59

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Liga Colombiana

Junior de Barranquilla suma su título 16 en sus 101 años de historia

El Tiburón hace respetar su campeonato del 2025-II y sale campeón nuevamente en 2026-I.

Jonathan Gonzalez Gracia

Añadir Caracol Radio en Google

Junior de Barranquilla es uno de los clubes más importantes en la historia del fútbol profesional colombiano. Fundado en 1924, el conjunto rojiblanco ha construido un palmarés que lo ubica entre las instituciones más ganadoras del país y como uno de los grandes referentes de la Costa Caribe.

A lo largo de su historia, el equipo barranquillero ha conquistado 12 títulos de Liga obtenidos en 1977, 1980, 1993, 1995, 2004-II, 2010-I, 2011-II, 2018-II, 2019-I, 2023-II, 2025-II Y 2026-I. Varias de estas conquistas quedaron marcadas en la memoria de sus aficionados por las épicas definiciones, especialmente las logradas desde el punto penal.

Le puede interesar: Estrella de la NBA, un hincha más de la Selección Colombia: imágenes dieron vuelta al mundo

Además de sus éxitos en la liga, Junior también ha levantado dos títulos de Copa Colombia. El primero llegó en 2015 tras derrotar a Independiente Santa Fe en la final, mientras que el segundo fue conseguido en 2017 frente a Independiente Medellín, consolidando al club como uno de los protagonistas del fútbol nacional durante la última década.

En la Superliga Colombiana, el conjunto tiburón suma tres coronas. Se proclamó campeón en 2019 ante Deportes Tolima, en 2020 frente al América de Cali y en 2024 tras superar a Millonarios.

Con un total de 16 títulos oficiales nacionales entre Liga, Copa y Superliga, Junior se mantiene como uno de los equipos más laureados del país. Su rica historia, el respaldo de una de las hinchadas más apasionadas de Colombia y su constante protagonismo en las competiciones nacionales e internacionales lo convierten en una institución fundamental dentro del fútbol colombiano.

Le puede interesar: Santiago Arias: “Estamos confiados en que vamos a hacer un excelente Mundial”

Así va el palmarés del Junior

AñoRivalLiga
1977Deportivo CaliLiga
1980Deportivo CaliLiga
1993Independiente MedellínLiga
1995América de CaliLiga
2004-IIAtlético NacionalLiga
2010-ILa EquidadLiga
2011-IIOnce CaldasLiga
2018-IIIndependiente MedellínLiga
2019-IDeportivo PastoLiga
2023-IIIndependiente MedellínLiga
2025-IIDeportes TolimaLiga
2026-IAtlético NacionalLiga
2015Santa FeCopa
2017Independiente MedellínCopa
2019Deportes TolimaSuperliga
2020América de CaliSuperliga

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir