Junior de Barranquilla suma su título 16 en sus 101 años de historia

Junior de Barranquilla es uno de los clubes más importantes en la historia del fútbol profesional colombiano. Fundado en 1924, el conjunto rojiblanco ha construido un palmarés que lo ubica entre las instituciones más ganadoras del país y como uno de los grandes referentes de la Costa Caribe.

A lo largo de su historia, el equipo barranquillero ha conquistado 12 títulos de Liga obtenidos en 1977, 1980, 1993, 1995, 2004-II, 2010-I, 2011-II, 2018-II, 2019-I, 2023-II, 2025-II Y 2026-I. Varias de estas conquistas quedaron marcadas en la memoria de sus aficionados por las épicas definiciones, especialmente las logradas desde el punto penal.

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Además de sus éxitos en la liga, Junior también ha levantado dos títulos de Copa Colombia. El primero llegó en 2015 tras derrotar a Independiente Santa Fe en la final, mientras que el segundo fue conseguido en 2017 frente a Independiente Medellín, consolidando al club como uno de los protagonistas del fútbol nacional durante la última década.

En la Superliga Colombiana, el conjunto tiburón suma tres coronas. Se proclamó campeón en 2019 ante Deportes Tolima, en 2020 frente al América de Cali y en 2024 tras superar a Millonarios.

Con un total de 16 títulos oficiales nacionales entre Liga, Copa y Superliga, Junior se mantiene como uno de los equipos más laureados del país. Su rica historia, el respaldo de una de las hinchadas más apasionadas de Colombia y su constante protagonismo en las competiciones nacionales e internacionales lo convierten en una institución fundamental dentro del fútbol colombiano.

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Así va el palmarés del Junior