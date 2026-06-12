Diego Arias deja de ser el técnico de Atlético Nacional: así lo informó el club

Luego de la derrota de Atlético Nacional frente a Junior en la final de la Liga Colombiana 2026-1, las directivas del club paisa anunciaron a través de su cuenta de X la decisión de dar por finalizado el contrato con el entrenador pereirano Diego Arias.

El entrenador estaba al frente del club desde octubre de 2025, cuando fue nombrado para reemplazar al entrenador argentino Javier Gandolfi.

Los rumores de su salida comenzaron luego del subcampeonato de la liga colombiana. El mismo entrenador habló en rueda de prensa posterior al partido, asegurando que: “Entiendo que en el lugar en el que estoy, todos los días se tienen este tipo de cuestionamientos. Lo asumo, lo respeto y lo siento como un privilegio, porque entiendo que tengo exigencias”.

Nacional confirma la salida de Diego Arias

“Atlético Nacional ha decidido dar por finalizada la vinculación de Diego Arias como director técnico del equipo profesional masculino.

La institución le agradece su dedicación y su compromiso diario con el que siempre asumió la responsabilidad de dirigir este equipo. Su forma de liderar, siempre desde el respeto y la cercanía, deja una huella en el vestuario. Al profe Diego le deseamos el mayor éxito en los desafíos que vienen en su camino.

El club avanza en la definición del cuerpo técnico que asumirá el proyecto deportivo para el segundo semestre, decisión que será informada en su debido momento y únicamente a través de los canales oficiales de la institución".

Rendimiento de Diego Arias como técnico

El pereirano que estuvo al frente del club durante aproximadamente 9 meses logró quedarse con el título de la Copa Colombia Dimyor 2025, luego de vencer a Independiente Medellín 1-0 en el marcador global.

En la última temporada, el entrenador dirigió 26 encuentros, entre partidos de Liga (25) y uno de Copa Sudamericana.

En total ganó 18 partidos, empató en una sola oportunidad y perdió en siete ocasiones, incluyendo su partido en Copa Sudamericana.