Liga Colombiana

La Equidad LEQ
Fortaleza FOR

Equidad vs. Fortaleza: siga GRATIS y EN VIVO el duelo capitalino por la Liga Colombiana 2025

‘Forta’ debe ganar para mantenerse en la lucha por el punto invisible.

Duelo de Liga entre Fortaleza y Equidad / Colprensa

La jornada 18 del fútbol colombiano prosigue este miércoles 29 de octubre con el duelo bogotano entre Equidad y Fortaleza, equipos que se verán las caras en el Estadio Metropolitano de Techo.

Duelo de realidades distintas en la capital del país: mientras Equidad debe sumar para abonar terreno en la tabla del descenso del próximo año, Fortaleza debe ganar para mantenerse en la lucha por el punto invisible de los cuadrangulares finales.

La pelota rodará a partir de las 4 de la tarde y acá en Caracol Deportes podrá seguir en vivo el minuto a minuto del compromiso.

Siga EN VIVO Equidad vs. Fortaleza por la Liga Colombiana

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

