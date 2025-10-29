Equidad vs. Fortaleza: siga GRATIS y EN VIVO el duelo capitalino por la Liga Colombiana 2025

La jornada 18 del fútbol colombiano prosigue este miércoles 29 de octubre con el duelo bogotano entre Equidad y Fortaleza, equipos que se verán las caras en el Estadio Metropolitano de Techo.

ASÍ ESTÁ LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA COLOMBIANA

Duelo de realidades distintas en la capital del país: mientras Equidad debe sumar para abonar terreno en la tabla del descenso del próximo año, Fortaleza debe ganar para mantenerse en la lucha por el punto invisible de los cuadrangulares finales.

La pelota rodará a partir de las 4 de la tarde y acá en Caracol Deportes podrá seguir en vivo el minuto a minuto del compromiso.

Siga EN VIVO Equidad vs. Fortaleza por la Liga Colombiana