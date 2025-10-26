Deportivo Pereira volverá a usar su nómina Sub-20 ante el Pasto, ahora con un agravante

Deportivo Pereira sigue en el ojo del huracán en la Liga Colombiana, ya que se ha visto envuelto en problemas con el pago de la nómina de su primera plantilla. Debido a estos los jugadores decidieron no presentarse al juego correspondiente a la fecha 17 y tuvieron que asumir los futbolistas de la Sub-20.

La escuadra, que aún comanda Rafael Dudamel, hasta el momento acumula 18 puntos y se ubica en la posición 15 de la tabla de posiciones. Las cuentas ya no le alcanzan para clasificar a los cuadrangulares, por lo que espera terminar de cumplir con los enfrentamientos que le restan.

Aun así, el viernes 24 de octubre, la presidencia del equipo Matecaña emitió un comunicado a la opinión pública, informando que se llevará a cabo el pago de la seguridad social, pensión y salud. Pero, que la deuda correspondiente a la nómina quedara pendiente para la próxima semana.

Ante esta compleja situación, el venezolano se sumó a la iniciativa de los jugadores, en el juego ante el equipo de Rionegro, asumió desde la línea Germán Correa, entrenador del equipo juvenil, fueron 15 los elegidos para este encuentro.

El próximo encuentro programado por la Dimayor es ante Deportivo Pasto por la fecha 18 del campeonato colombiano, que se jugará en el estadio Libertad de la capital nariñense. Para este partido viajaron 14 jugadores juveniles, el defensor Julián Ortiz no podrá estar, ya que fue expulsado y deberá pagar la fecha de sanción.