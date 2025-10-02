Informe de la ONU destaca sentencias de la JEP y urge garantías de seguridad para las elecciones 2026

Informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia sobre la implementación del Acuerdo de Paz del año 2016. (Foto: Caracol Radio / Getty / ONU )

Bogotá

La Misión de Verificación de la ONU en Colombia publicó su informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo de Paz del año 2016 que abarca el periodo comprendido entre el 27 de junio al 26 de septiembre de este 2025.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, resaltó las primeras sentencias emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz y las catalogó como un momento crucial en la implementación del Acuerdo. Aseguró que las personas condenadas de todas las partes en el conflicto sigan demostrando su compromiso con la paz cumpliendo plenamente sus sanciones y que el Estado colombiano no escatime esfuerzos con el fin de garantizar que se den las condiciones necesarias, incluidos los recursos financieros y las garantías de seguridad requeridos.

“A través de este mecanismo innovador, las partes se comprometieron a garantizar la rendición de cuentas por los delitos más graves cometidos durante décadas de conflicto y reparación para las víctimas. Ahora es fundamental mantener el impulso y evitar retrasos indebidos al traducir las sanciones propias en acciones restaurativas en beneficio de las víctimas”.

El informe resaltó la urgencia de implementar las medidas de garantías de seguridad, incluidas las contenidas en el Acuerdo de Paz, en vista del próximo período electoral, como lo evidencia el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.

“Garantizar la seguridad adecuada para el desarrollo seguro de las próximas elecciones en todo el país es fundamental para la democracia colombiana, en particular para consolidar los avances logrados en el marco del Acuerdo Final con el fin de ampliar la participación electoral en las zonas históricamente afectadas por el conflicto y reforzar las garantías jurídicas para la oposición política”, reiteró el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres.

Durante el período que abarca el informe 27 de junio al 26 de septiembre de 2025 se registraron 10 asesinatos y dos intentos de homicidio de firmantes de paz y desde la firma del acuerdo en el año 2016 son 481 excombatientes asesinados.

Los avances de la reincorporación

La consolidación de un marco normativo e institucional integral para el proceso de reincorporación de la población excombatiente, que agrupa a más de 11 mil personas que continúan activas en su proceso de reincorporación, este debe centrarse en la implementación y la ejecución sobre el terreno.

“Al proporcionar oportunidades para lograr medios de vida dignos, los esfuerzos de reincorporación liderados por el Estado desempeñan un papel fundamental para romper el círculo vicioso del conflicto armado en el país. Son tanto un imperativo de seguridad como una inversión social y política en la estabilidad a largo plazo”, agregó el Secretario General de la ONU, António Guterres.

También destacó los avances en materia de reforma rural, que han beneficiado a los campesinos, las mujeres rurales y las comunidades étnicas, así como en el avance hacia una mayor seguridad jurídica de las tierras. Con el progreso en la adjudicación y formalización de tierras durante el período, se alcanza un porcentaje cercano al 9% del objetivo de la meta de tres millones de hectáreas adjudicadas fijada en el Acuerdo de Paz; y casi la mitad de la meta de 7 millones de hectáreas formalizadas.

“Hago un llamado al Gobierno a acelerar la implementación de los proyectos PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), diseñados en consulta con las comunidades rurales, y de los planes nacionales para la reforma rural. El fortalecimiento de estas iniciativas complementarias es fundamental para garantizar que el acceso a la tierra se traduzca en oportunidades significativas para el desarrollo y la paz”.

El informe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia destaca algunos avances como la inclusión de subcomités de género en más de 20 comités de reforma agraria en cuatro departamentos. También observa un mayor impulso en la implementación del Capítulo Étnico durante el período reportado. Tras una audiencia en el Congreso, se acordaron medidas de seguimiento específicas para avanzar en tres áreas clave: el acceso a la tierra, los PDET y la reincorporación de los excombatientes de origen étnico.

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, lamentó profundamente la violencia actual, que sigue socavando los esfuerzos por construir una paz duradera.

“Insto a los actores armados ilegales a que demuestren de manera inequívoca, mediante acciones concretas, su respeto por la vida y la dignidad de la población civil. Demostrar la voluntad de avanzar hacia la paz exige romper claramente con la intimidación, las amenazas y los daños”.

El informe será presentado por el representante de la Misión de la ONU en nuestro país, Miroslav Jenča, este viernes 3 de octubre, en Nueva York ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.