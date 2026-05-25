Exmilitar fue declarado inocente dentro del caso Andrómeda

Tras más de una década de investigaciones, el juez 29 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá absolvió a Carlos Alberto Betancur, exmilitar procesado por el denominado caso Andrómeda, relacionado con presuntas interceptaciones y seguimientos al proceso de paz con las Farc.

El escándalo por las presuntas chuzadas salió a la luz en 2014 luego de un operativo en un establecimiento comercial del barrio Galerías, en Bogotá, donde las autoridades señalaron que funcionaba una supuesta red de inteligencia desde la cual se habría obtenido información de los negociadores del Gobierno en La Habana y de personas cercanas a las conversaciones de paz.

Dentro de ese expediente también fue procesado el hacker Andrés Sepúlveda, condenado posteriormente a 10 años de cárcel.

Las investigaciones contra Betancur señalaban que, presuntamente, habría pedido 100 millones de pesos a cambio de entregar información relacionada con correos electrónicos del equipo negociador y una imagen del entonces senador y actual candidato presidencial Iván Cepeda.

Aunque el exuniformado fue investigado por los delitos de cohecho propio y espionaje, el primero quedó extinguido por prescripción este año. Frente al cargo de espionaje, el juzgado concluyó que los hechos analizados no cumplían con los requisitos legales para configurar ese delito.

La defensa del exmilitar señaló que la decisión judicial se apoyó en precedentes de la Corte Suprema de Justicia, según los cuales debe existir evidencia sobre el manejo o filtración de secretos de Estado o información reservada, situación que no habría sido demostrada durante el proceso.

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