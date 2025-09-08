Miroslav Jenča es el nuevo jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia

El secretario general de Naciones Unidas nombró al eslovaco Miroslav Jenča, quien tiene 35 años de experiencia diplomática, como reemplazo de Carlos Ruiz Massieu y asume el cargo de inmediato. (Foto: Caracol Radio / Getty / ONU )

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, nombró a Miroslav Jenča de Eslovaquia como su nuevo Representante Especial para Colombia y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.

Jenča reemplaza a Carlos Ruiz Massieu, a quien el Secretario General agradeció “su dedicación y servicio”.

¿Quién es el nuevo representante?

Jenča asume el cargo con “más de 35 años de experiencia en diplomacia, mediación, liderazgo y supervisión de operaciones de paz de la ONU, así como un profundo conocimiento del proceso de paz colombiano y su contexto regional e internacional”.

Desde 2019, Jenča se ha desempeñado en distintos cargos como:

Secretario General Adjunto para Europa, Asia Central y las Américas en los Departamentos de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz.

Secretario de Operaciones de Paz de las Naciones Unidas.

Antes de 2019, trabajó como Secretario General Adjunto en el Departamento de Asuntos Políticos, y con este cargo cubrió las regiones de América, Europa, Medio Oriente, Asia y el Pacífico, además también coordinó la Unidad de Descolonización y la División de Derechos del Pueblo Palestino.

Entre 2008 y 2015, el Sr. Jenča fue Representante Especial del Secretario General y Jefe del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Diplomacia Preventiva en Asia Central, con sede en Ashgabat, Turkmenistán.

Cargos del nuevo jefe de la misión de la ONU en Colombia

En su carrera diplomática, Jenča ha ocupado cargos como:

Director de la Oficina del Ministro de Relaciones Exteriores de Eslovaquia.

Jefe de Misión del Centro de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en Taskent, Uzbekistán.

Embajador y Representante de Eslovaquia ante el Comité Político y de Seguridad de la Unión Europea.

Embajador en México, Venezuela y Colombia.

Sobre los estudios del nuevo jefe de la misión, la ONU confirma que Jenča posee un Doctorado en Derecho (Doctor Juris) por la Universidad Comenius de Bratislava.

“Estudió comercio exterior en la Universidad de Economía de Bratislava; diplomacia y relaciones internacionales en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú (Maestría en Artes), y diplomacia en la Hoover Institution de la Universidad de Stanford. Habla con fluidez inglés, ruso y español”, reseña Naciones Unidas.