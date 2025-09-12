Laura Gil: Democracia en Colombia se construye antes y después de las elecciones; OEA estará presente

Laura Gil secretaria general adjunta de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Foto EFE/Lenin Nolly / Lenin Nolly ( EFE )

Bogotá

Laura Gil, Secretaria Adjunta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), confirmó que el Gobierno de Colombia ya hizo una solicitud para un acompañamiento a través de una misión de observación electoral para antes y durante las elecciones.

“El gobierno ya ha hecho una solicitud para la presencia de una misión de observación electoral y ya entiendo que el secretario de Democracia de la OEA ya está negociando los términos. Esperamos estar aquí para dar aún más confianza en el proceso electoral”.

Fue clara en señalar que la democracia no empieza, ni termina el día de las elecciones y que las prácticas injustas y la violencia política atentan contra esa democracia y por eso la Organización de los Estados Americanos (OEA), estará con anticipación acompañando el proceso preelectoral y electoral de Colombia.

“Entonces aquí la OEA que siempre le ha apostado a elecciones libres, justas, transparentes, estará aquí acompañando las candidaturas para que las elecciones se den en el marco de una competencia pacífica y sin prácticas que atenten contra los candidatos y las campañas”.

Esto refuerza los nueve compromisos que impulsa la Defensoría del Pueblo con el apoyo de la comunidad internacional para lograr un proceso electoral libre y en paz en Colombia.