22 apelaciones tienen frenadas las sentencias emitidas por la JEP contra exFarc y militares

Bogotá

Caracol Radio conoció en exclusiva que no han podido quedar en firme las sentencias que emitió la Jurisdicción Especial para la Paz sobre secuestros y falsos positivos.

La razón es porque se han presentado 22 apelaciones y siete solicitudes de aclaración, lo que retrasa el inicio de las sanciones con los proyectos restaurativos.

El pasado 16 y 18 de septiembre la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz de la JEP emitió sus primeras sentencias. La primera fue por el caso de secuestros contra los siete últimos integrantes del secretariado de las Farc, por esta sentencia de 8 años por 21.000 casos de secuestros se han presentado 10 apelaciones y 6 solicitudes de aclaración.

La segunda sentencia fue entre 5 y 8 años contra 12 exmilitares del Batallón La Popa en Valledupar por 135 casos de falsos positivos, por esta sentencia hasta hoy se han radicado ante la JEP 12 apelaciones y una solicitud de aclaración.

Esta situación impide que inicien las sentencias con las sanciones que son proyectos restaurativos, porque no pueden arrancar hasta que la Sección de Apelación resuelva todos los recursos, esto podría tardar inicialmente unos 78 días.

Es decir, a hoy las sentencias que emitió la Jurisdicción Especial para la Paz no están en firme. A esto se suma el problema económico que sigue sin resolver el Gobierno porque se requieren más de 121 mil millones de pesos y solo se cuentan con 20 mil millones.