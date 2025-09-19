Sentencia de falsos positivos de JEP es importante, pero preocupa tema de recursos: Abogado víctimas

Bogotá

Sebastián Escobar, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y representante de víctimas ante la JEP se refiere a la sentencia que recibieron 12 exmilitares del Batallón La Popa por 135 casos de falsos positivos en la Costa Caribe. Aunque le parece importante esta decisión, le preocupa el tema de los recursos para los proyectos restaurativos y la materialización de las sanciones en beneficio de las víctimas.

“Obviamente, las otras actividades siguen presentando algunos desafíos en su habilitación, en su materialización, dado que no se encuentra en la actualidad con proyectos claros, financiados, con el apoyo del Gobierno Nacional, para la materialización de estos. Por eso es muy importante que en el futuro de la jurisdicción se puedan llegar a acuerdos con el Gobierno Nacional para que incorpore dentro de la planeación y dentro de la financiación a las entidades el impulso a estos proyectos que ser necesarios para poder garantizar justicia por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz”.

Al abogado que representa a varias víctimas dentro de este caso de falsos positivos, Sebastián Escobar, reitera la importancia de esta primera sentencia porque reivindica la lucha de los familiares de los jóvenes que asesinaron y luego los presentaron como bajas en combate.

“Obviamente, es una sentencia importante porque reitera lo planteado por las víctimas desde hace ya varios años y es la responsabilidad de agentes de Estado en crímenes internacionales, en crímenes graves y particularmente este fenómeno como los falsos positivos”.

Desde el componente de víctimas aseguran que otro desafío será la materialización de las sanciones propias que evaluarán con mayor detenimiento, especialmente con sus abogados buscando la proporcionalidad que debe tener este tipo de sanciones que involucra la responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad y si estas sentencias restaurativas, que no implican cárcel, responden al daño y las afectaciones que históricamente han sufrido las víctimas del conflicto.