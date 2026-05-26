Corte condenó a exsenador Musa Besaile a 11 años de prisión por carrusel de las regalías en Córdoba
Los hechos de corrupción por los que el alto tribunal dictó sentencia anticipada ocurrieron por el manejo de los recursos de las regalías durante el periodo de Alejandro Lyons como gobernador (2012-2015).
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exsenador Musa Besaile a 11 años y 8 meses de prisión, por su participación en el ‘carrusel de las regalías’ en el departamento de Córdoba.
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Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...