Hay 90% de impunidad frente a hechos de violencia sexual en el conflicto armado: Sisma Mujer

Bogotá

Hoy se conmemora el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el Marco del Conflicto Armado en Colombia y lejos de frenarse ese delito las cifras han aumentado y la impunidad supera el 90%.

Según cifras de la Corporación Sisma Mujer previo al Acuerdo Final de Paz el porcentaje de víctimas mujeres fue del 85%, 34% de ellas niñas y adolescentes de 10 a 14 años. Después el porcentaje de víctimas mujeres aumentó al 86% y el de niñas y adolescentes de 10 a 14 años al 42%.

Entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de marzo de 2025 fueron incluidas 12.062 mujeres víctimas de violencia sexual y solo 110 han sido indemnizadas y las investigaciones no avanzan lo que pone en la lupa el tema de la impunidad. Así lo explica Katerin Jurado, directora de la Corporación Sisma Mujer.

“La impunidad ronda el 90%. La violencia en contra de las mujeres es estructural, es una violencia que tiene que verse en términos de verdad, de justicia y de reparación, pero también de fortalecimiento, prevención, porque el Estado no puede estar llegando solamente cuando los hechos ocurren”.

En lo corrido de este 2026, la Defensoría del Pueblo ha realizado 61 declaraciones referentes a violencia sexual. Desde enero de 1985 hasta el 30 de abril de este año se tienen registradas a 49.741 víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.