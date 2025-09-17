ONU celebra sanciones de la JEP y las califica como “mecanismo innovador de justicia”

El secretario general de Naciones Unidas pidió al Estado garantizar el cumplimiento de las sanciones y celebró la emisión de sentencias como resultado del Acuerdo de Paz. (Foto: Caracol Radio / Getty)

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se pronunció tras la emisión de sanción restaurativa de ocho años que impuso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al secretariado de las FARC por los crímenes cometidos durante el conflicto armado.

Para Guterres, es una noticia positiva la emisión de estas primeras sentencias y las califica como una hito histórico que hace parte de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.

Guterres resaltó que luego de las sentencias para excomandantes de las FARC se emitirán las primeras sanciones a exintegrantes de “las fuerzas públicas”.

Las primeras sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz representan un paso clave para los mecanismos innovadores de justicia transicional contemplados en el Acuerdo, los cuales buscan promover la verdad, garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado en Colombia, así como brindar reparación a las víctimas. — Secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.

Guterres subraya que las decisiones deben ser implementadas de manera plena y que también tienen que “traducirse en acciones de reparación en favor de las víctimas”.

Desde Naciones Unidas se hace un llamado “a todas las personas sancionadas a mantener su compromiso con la paz y cumplir plenamente con sus sentencias, y a las autoridades gubernamentales y estatales de Colombia a garantizar que se den todas las condiciones necesarias para la ejecución de las sentencias”.

Tras la emisión de sentencias, la ONU reitera su compromiso con el apoyo “a Colombia en su camino hacia la paz, justicia y reconciliación, incluso a través de la Misión de Verificación de la ONU mandatada para verificar el cumplimiento y la implementación de las sanciones”.

Paso fundamental contra la impunidad

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, consideró que estas sentencias son un “hito crucial en el camino hacia la rendición de cuentas” y estimó que las condenas también “representan un paso fundamental en la lucha contra la impunidad en Colombia y en el cumplimiento de los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia”.

Conversación entre el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y el jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, sobre Colombia. (foto: Caracol Radio / Getty ) Ampliar

Turk destaca que la ruta del reconocimiento, tomada por los acusados, resulta en una serie de medidas para los sentenciados entre las que está:

Restricciones de movimiento.

Participar en actividades de restauración.

Desminado humanitario.

Búsqueda de personas desaparecidas.

Contribución a proyectos de memoria.

El conflicto continúa

El Alto Comisionado lamentó que, pese a las condenas, no solo continúa el conflicto armado en el país sino que “las violaciones de los derechos humanos están aumentando.

Entre esta violación de derechos humanos se incluye el asesinato de defensores de derechos humanos o reclutamiento forzoso de menores por parte de grupos armados no estatales y se advierte que estas violaciones golpean de manera desproporcionada a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y mujeres.

“La aplicación de los acuerdos de paz rara vez es un proceso sencillo o sin complicaciones; a menudo requiere años de dedicación y esfuerzo. Estas condenas ponen de relieve los progresos realizados, pero también la importancia de seguir dando prioridad a la aplicación del Acuerdo de Paz de 2016 para evitar nuevas violaciones y sufrimientos”, cierra Turk.