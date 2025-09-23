Los principios de la ONU están bajo asedio: Guterres abre la Asamblea General con fuerte advertencia

El secretario General de Naciones Unidas, António Guterres dio inicio esta mañana a la Asamblea General en Nueva York, recordando los inicios del organismo mundial.

“Hace ochenta años, en un mundo azotado por la guerra, los líderes tomaron una decisión: la cooperación antes que el caos, la ley antes que la anarquía, la paz antes que el conflicto, y esa decisión dio origen a las Naciones Unidas, no como un sueño de perfección, sino como una estrategia práctica para la supervivencia de la humanidad”, dijo Guterres.

También hizo un llamado a los 150 mandatarios y dirigentes en la sede, “tenemos mucho trabajo por delante, ya que se nos está recortando la capacidad para llevar a cabo... Hemos entrado en una era de perturbación descontrolada y sufrimiento humano incesante”.

Y asegura que “los principios de las Naciones Unidas que usted ha establecido están bajo asedio”.

La guerra en Gaza

El secretario general de la ONU, abordó la guerra de Israel contra Hamás en Gaza. “Nada puede justificar los horribles ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre, que incluyeron la toma de rehenes, los cuales he condenado repetidamente, y nada puede justificar el castigo colectivo del pueblo palestino y la destrucción sistemática de Gaza”.

Pidió la liberación inmediata de “todos los rehenes liberados, pleno acceso humanitario”, y resaltó que la solución a la guerra, es un Estado palestino.

Cambio climático

Guterres hizo también un llamado a los líderes del mundo para diseñar una “hoja de ruta creíble” contra el cambio climático, para movilizar $1.3 billones de dólares estadounidenses anuales en financiamiento climático para 2035 para los países en desarrollo.

Asimismo, el Secretario General abordó la crisis financiera que enfrenta la ONU, con recortes de hasta el 40% en su presupuesto. Aseguró que “por cada dólar invertido en nuestra labor fundamental para construir la paz, el mundo gasta $750 dólares en armas de guerra. Esto no solo es insostenible, sino indefendible. Es un momento de crisis, y las Naciones Unidas nunca han sido más esenciales”.

Culminó su discurso solicitando a los países miembros elegir lo correcto “ahora es el momento de elegir. No basta con saber cuáles son las decisiones correctas. Te insto a que los hagas. El poder no reside en manos de quienes dominan o dividen; el verdadero poder reside en las personas, en nuestra determinación compartida de defender la dignidad, la igualdad, la fe firme en nuestra humanidad común y en el potencial de cada ser humano”, concluyó Guterres.

“Nunca debemos rendirnos. Esa es mi promesa: por la paz, la dignidad, la justicia, la humanidad, por el mundo que sabemos que es posible cuando trabajamos unidos. Nunca, jamás, me rendiré. Gracias”, dijo Guterres.