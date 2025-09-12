Misión de Verificación de la ONU pide garantizar la seguridad de los firmantes de paz
Se presentaron tres ataques en un día contra excombatientes de las Farc que adelantan su proceso de reincorporación
Bogotá
En un solo día se registraron tres ataques contra firmantes de paz: Uno en Cali, otro en La Montañita, Caquetá, y el homicidio de un firmante en Putumayo. Carlos Andrés Jurado fue asesinado en el municipio de La Hormiga, Putumayo, Jhon Jairo Naranjo, sufrió un atentado en Cali y Carlos Arturo Vargas, fue atacado dentro del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación en Agua Bonita, en La Montañita, Caquetá.
Para la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, estos hechos vulneran profundamente el proceso de reincorporación en el que siguen activos más de 12 mil firmantes de las antiguas Farc, y debilitan la confianza en lo pactado en el Acuerdo de Paz. Llaman a la Unidad Nacional de Protección, a la Fiscalía y al Ministerio de Defensa, a reforzar las medidas de seguridad de las personas firmantes y garantizar la protección en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.
La Misión de Verificación de la ONU en Colombia también condenó estos hechos y hace un llamado a garantizar la vida de quienes le apostaron a la paz y confiaron su seguridad al Estado.
Asegura que es imperativo la movilización de la arquitectura institucional y las medidas de garantías de seguridad contenidas en el Acuerdo de Paz firmado en el año 2016, entre ellas la seguridad integral y la continua aplicación del modelo de seguridad preventiva para los firmantes de paz de las antiguas Farc que siguen comprometidos con su proceso de reincorporación.