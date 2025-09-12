Misión de Verificación de la ONU pide garantizar la seguridad de los firmantes de paz

Bogotá

En un solo día se registraron tres ataques contra firmantes de paz: Uno en Cali, otro en La Montañita, Caquetá, y el homicidio de un firmante en Putumayo. Carlos Andrés Jurado fue asesinado en el municipio de La Hormiga, Putumayo, Jhon Jairo Naranjo, sufrió un atentado en Cali y Carlos Arturo Vargas, fue atacado dentro del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación en Agua Bonita, en La Montañita, Caquetá.

Para la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, estos hechos vulneran profundamente el proceso de reincorporación en el que siguen activos más de 12 mil firmantes de las antiguas Farc, y debilitan la confianza en lo pactado en el Acuerdo de Paz. Llaman a la Unidad Nacional de Protección, a la Fiscalía y al Ministerio de Defensa, a reforzar las medidas de seguridad de las personas firmantes y garantizar la protección en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.

La Misión de Verificación de la ONU en Colombia también condenó estos hechos y hace un llamado a garantizar la vida de quienes le apostaron a la paz y confiaron su seguridad al Estado.

Asegura que es imperativo la movilización de la arquitectura institucional y las medidas de garantías de seguridad contenidas en el Acuerdo de Paz firmado en el año 2016, entre ellas la seguridad integral y la continua aplicación del modelo de seguridad preventiva para los firmantes de paz de las antiguas Farc que siguen comprometidos con su proceso de reincorporación.