‘Don Berna’ seguirá en Justicia y Paz: Corte no avaló argumentos de la Fiscalía para su expulsión

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la decisión del Tribunal Superior de Medellín que negó la expulsión del exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, del sistema de Justicia y Paz, pese a los cuestionamientos de la Fiscalía y de varias víctimas por sus ausencias a diligencias judiciales y los vacíos en sus aportes a la verdad.

La solicitud de exclusión había sido promovida por la Fiscalía, que argumentó que el excomandante de los bloques Héroes de Tolová, Héroes de Granada y Cacique Nutibara incumplió sus obligaciones al no asistir a varias versiones libres y audiencias programadas entre 2021 y 2022.

Murillo, extraditado a Estados Unidos en 2008 y actualmente recluido en una prisión de máxima seguridad, explicó que sus inasistencias estuvieron relacionadas con problemas de salud, restricciones de seguridad, dificultades de comunicación con su defensa y un traslado de cárcel en el que, según afirmó, se extraviaron documentos clave para preparar las diligencias.

La Corte acogió la tesis del Tribunal de Medellín y concluyó que no existió una intención expresa de abandonar el proceso de Justicia y Paz. Aunque reconoció que sí hubo ausencias, señaló que estuvieron rodeadas de causas “objetivas, verificables y razonables” ajenas a la voluntad del exjefe paramilitar.

En la decisión también pesó el impacto que tendría excluir a ‘Don Berna’ sobre los derechos de las víctimas. La Sala Penal consideró desproporcionado retirarlo del sistema transicional frente a los aportes realizados hasta ahora, entre ellos la aceptación de más de mil hechos criminales y sus declaraciones dentro de procesos de parapolítica.

Pese a ello, en el fallo quedaron reflejados los cuestionamientos de víctimas y de la Fiscalía sobre el alcance real de la verdad entregada por Murillo Bejarano. En la apelación se insistió en que gran parte de sus declaraciones se limitaron a reconocer hechos ya conocidos, sin profundizar en quiénes financiaron y promovieron el proyecto paramilitar en Medellín y Antioquia.

La Corte concluyó que no se cumplían las condiciones para expulsarlo de Justicia y Paz y ordenó mantener las gestiones necesarias para garantizar la continuidad de las diligencias judiciales desde Estados Unidos, en coordinación con los ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores.