Raúl Rosende de Misión ONU: La voz de las víctimas debe guiar los proyectos restaurativos de la JEP

Bogotá

Luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz emitiera sus primeras sentencias con sus respectivas sanciones restaurativas en el caso de secuestros en la que fueron sentenciados a 8 años siete exintegrantes del último secretariado de las exFarc y 12 exmilitares del Batallón La Popa en Valledupar por 135 casos de falsos positivos, el jefe interino de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, Raúl Rosende, explicó el papel que tendrán en la vigilando de las dos sentencias, que recordemos no implican cárcel, porque todos aceptaron su responsabilidad en los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

“Verificaremos en primer lugar el cumplimiento de las sanciones por parte de los sentenciados. En segundo lugar, también verificaremos que las autoridades estatales crean las condiciones para que dichas sentencias realmente puedan ser cumplidas. En ese sentido vamos a hacer reportes cada tres meses al Consejo de Seguridad de la ONU sobre ambos aspectos y nuestra verificación será de carácter independiente y de carácter imparcial”.

Para la Misión de Verificación de la ONU que desde el 11 de mayo de 2021 tiene el aval de su Consejo de Seguridad para monitorear estas sanciones restaurativas, aseguró que la clave será escuchar a las víctimas.

“En ese sentido nos parece que la implementación eficaz, enérgica y célere de las sentencias es fundamental, así como fundamental también es escuchar la voz de las víctimas en el proceso de implementación de las sentencias. De esa manera, escuchando a las víctimas, se podrá garantizar que los proyectos de carácter restaurativo realmente coincidan con las expectativas y con las necesidades de las víctimas”.

La Misión de Verificación de Naciones Unidas se apoyará en su robusta presencia territorial en zonas alejadas y afectadas por el conflicto y la violencia para poner monitorear estas sanciones restaurativas que impuso la Jurisdicción Especial para La Paz.