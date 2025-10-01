En Santander protestan contra títulos mineros que amenazan el turismo en el río Fonce

Bucaramanga

La tensión crece en la provincia de Guanentá tras conocerse que existen tres títulos mineros en trámite que permitirían el dragado de hasta 200 hectáreas del río Fonce, una de las principales fuentes de vida, turismo y economía de la región santandereana.

Ante la preocupación por los impactos ambientales y sociales que traería la intervención empresarios del sector turístico, ambientalistas y defensores de derechos humanos convocaron a una movilización pacífica este jueves 2 de octubre a las 8:00 a.m. en el Malecón de San Gil.

El anuncio de esta protesta surge en rechazo a las solicitudes de concesión minera que, según denunciantes, buscan extraer material de arrastre en jurisdicciones de Valle de San José y El Páramo mediante maquinaria pesada.

Le sugerimos: Anillo Vial Externo de Bucaramanga: las obras arrancarían en 2026, tras años de retrasos

De concretarse la actividad afectaría directamente la flora, fauna y la calidad del agua del río, usado a diario para actividades de canotaje, rafting y turismo de aventura.

Preocupación del sector turístico

Alba Luz Salazar, representante de empresas de deportes náuticos en San Gil, advirtió que la situación amenaza con deteriorar el atractivo natural del Fonce.

Más noticias: Empresa de Aseo de Bucaramanga presenta esta semana proyecto de $70.000 millones para El Carrasco

“Nos enteramos por terceros que el río Fonce no tiene prohibición minera. En San Gil entrenamos en aguas del parque Gallineral, en donde vemos cambios drásticos en el color, la turbiedad y la densidad del agua”, afirmó.

La empresaria hizo un llamado directo a las autoridades locales.

Lea también: Embalse Topocoro: entre el olvido del CAI Fluvial y el nuevo intento por rescatarlo

“Le hemos pedido a los alcaldes de Valle de San José y El Páramo, donde también entrenamos, que asuman una postura más fuerte frente a la minería, porque está en juego el turismo y la economía de la región”.

Respuesta oficial de la CAS

Ante las denuncias la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) negó que exista algún trámite de licencia ambiental en curso sobre el río Fonce.

Otras noticias: VIDEO: Se desplomó parte del cerro El Picacho, ícono turístico y de peregrinación en Santander

Gloria Milena Durán, directora de la entidad, señaló que “los contratos de concesión deben gestionarse primero ante la Agencia Nacional de Minería, y solo en caso de requerirse, se evaluaría una licencia ambiental. Queremos dar un parte de tranquilidad. A la fecha no existe ninguna solicitud en nuestra sede”.

La aclaración sin embargo no calmó la preocupación ciudadana.

Lea acá: Joven murió ahogado en Las Gachas: atractivo turístico de Santander. ¿Qué pasó?

Líderes turísticos y veedores advirtieron que aunque la CAS no tiene trámites activos los títulos mineros sí fueron otorgados por la Agencia Nacional de Minería (ANM), lo que abre la posibilidad de que se soliciten licencias ambientales en cualquier momento.

Convocatoria a la movilización

Con ese panorama el gremio turístico y ambientalistas llaman a la ciudadanía a defender el río Fonce mediante la movilización social.

También puede leer: Centro Cultural del Oriente en Bucaramanga podría cerrar por deuda de $4.000 millones con Movistar

La protesta del 2 de octubre busca visibilizar el rechazo a los proyectos extractivos y exigir que se blinden jurídicamente las fuentes hídricas de la región frente a la minería.

El río Fonce es considerado como “la joya turística de Santander”. Epicentro de rafting, kayak y actividades de naturaleza que atraen a miles de visitantes nacionales e internacionales cada año.

Le sugerimos: IMÁGENES: así será el nuevo Palacio de Justicia de Bucaramanga, se construirá en el barrio Bolívar

Su eventual intervención podría comprometer no solo el equilibrio ambiental, sino también la vocación turística que distingue a San Gil como capital del turismo de aventura en Colombia.