Empresa de Aseo de Bucaramanga presenta esta semana proyecto de $70.000 millones para El Carrasco

La Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab) presentó una propuesta innovadora que busca transformar El Carrasco en un parque tecnológico de economía circular, convirtiéndolo en un proyecto pionero en el país.

La iniciativa se plantea como respuesta a un fallo judicial que desde hace 14 años ordena el cierre de este sitio de disposición final de residuos.

El relleno sanitario recibe residuos de Bucaramanga y 16 municipios de Santander.

El gerente de la entidad Helbert Panqueva explicó que el objetivo no solo es cumplir con la sentencia, sino también avanzar hacia un modelo sostenible.

“La gran propuesta que tiene la empresa de aseo es precisamente darle cumplimiento al fallo, pero también avanzar hacia la economía circular. Queremos transformar un relleno sanitario convencional como el que es actualmente el Carrasco en un parque tecnológico y en eso estamos trabajando”, aseguró.

De acuerdo con Panqueva la propuesta contempla la instalación de una planta automatizada de preclasificación de residuos que permitirá separar plásticos, cartón, vidrio, papel y metales para su reintegración en procesos productivos.

“Lo convencional es que la basura se entierre, pero eso genera graves efectos ambientales. Lo que queremos es que los residuos pasen por diferentes líneas de separación y sean revalorizados. Eso es economía circular”, precisó.

El proyecto que tendrá un costo estimado de entre 60.000 y 70.000 millones de pesos (unos 20 millones de dólares), busca procesar inicialmente 500 toneladas diarias.

“Ya no hablamos de inversiones de 200 o 250 millones de dólares como se pensaba antes. La tecnología que proponemos es mucho más viable y eficiente”, señaló Panqueva.

La audiencia dentro del proceso judicial está programada para este jueves 2 de octubre, donde la Emab presentará la hoja de ruta para materializar la iniciativa.

Panqueva resaltó que los municipios, en cabeza de los alcaldes, tienen la obligación de fomentar la reducción, reutilización y reciclaje; así como de promover cambios en los hábitos de consumo de la ciudadanía.

“Lo más importante es que la gente empiece a cambiar sus modelos de consumo y a desperdiciar menos. El Carrasco dejaría de ser un relleno para convertirse en un piloto de economía circular en Colombia”, concluyó.