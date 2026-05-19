“Por no atropellar a un perro”: taxista murió al chocar con un furgón en la vía Bucaramanga a Girón

Un conductor de taxi perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este martes 19 de mayo sobre la calle 70, kilómetro 4 de la vía nacional que comunica a Girón con Bucaramanga.

La víctima fue identificada como William Suárez Rodríguez, conductor del taxi de placas SSX 915 y móvil 968, quien falleció en el lugar del siniestro tras la fuerte colisión contra un vehículo tipo furgón.

De acuerdo con las autoridades, el accidente ocurrió hacia las 3:30 de la mañana, cuando uniformados que apoyaban labores de control en los “amanecederos” del sector, observaron el choque entre el taxi y un furgón blanco.

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Tras el impacto, las autoridades solicitaron apoyo de ambulancia y bomberos debido a que el conductor del taxi quedó atrapado y gravemente lesionado dentro del vehículo. Tras labores de rescate los paramédicos confirmaron que el taxista ya no presentaba signos vitales.

Según las primeras versiones entregadas por residentes del sector, "el taxi habría frenado repentinamente para evitar atropellar a un canino que cruzaba la vía". En ese momento, el furgón lo impactó por la parte trasera.

Las autoridades de tránsito de Bucaramanga y unidades de criminalística realizaron la inspección del accidente. Continua la recolección de evidencias para esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió este siniestro vial entre Girón y Bucaramanga.