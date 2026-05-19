Denuncian contaminación con hidrocarburos en la ciénaga El Llanito en Barrancabermeja, Santander

El secretario de ambiente de Barrancabermeja, Leonardo Granados, denunció una grave contaminación por hidrocarburos en la ciénaga El Llanito, luego de que, según afirmó, colapsara un dique utilizado en labores de descontaminación adelantadas por Ecopetrol.

Durante un recorrido realizado con pescadores de la zona, el funcionario aseguró que la emergencia ambiental ocurrió por fallas en las obras y el uso de maquinaria que, según él, no era la adecuada para intervenir el ecosistema.

“Nos encontramos acá en la ciénaga El Llanito, lamentablemente, una denuncia que han hecho nuestros pescadores de lo que ya yo había impuesto una medida preventiva el año pasado: la forma en que Ecopetrol está desarrollando los procesos de descontaminación no están acordes a las técnicas internacionales”, manifestó Granados.

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El secretario afirmó que el dique “está mal hecho” y señaló que el rompimiento permitió que el crudo llegara directamente a la ciénaga. “Observen cómo llega el crudo dentro de la ciénaga, esto es pura nata de hidrocarburo, esto es crudo puro”, expresó mientras mostraba la contaminación en el agua.

Según indicó, la afectación ambiental habría alcanzado sectores cercanos a El Guamo. Además, reiteró que este tipo de contaminación representa una amenaza directa para especies como el manatí antillano.

“La contaminación de hidrocarburos en esta área es una de las principales causas de muerte de los manatíes antillanos”, advirtió el funcionario, quien agregó que la desecación y sedimentación de humedales también hacen parte de las problemáticas que afectan el ecosistema.

Leonardo Granados, aseguró que desde la Secretaría de Ambiente ya se habían emitido advertencias técnicas y medidas preventivas relacionadas con las labores que se desarrollan en la zona. Esperan un pronunciamiento oficial por parte de Ecopetrol sobre esta denuncia ambiental.