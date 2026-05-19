VIDEO | Tractomula provocó caída de puente peatonal en Girón: una persona fallecida y varios heridos

Una persona fallecida y otras heridas dejó el colapso de un puente peatonal registrado en la madrugada de este martes 19 de mayo en el municipio de Girón, sobre el anillo vial que comunica a Girón con Floridablanca.

Según informó José Manuel Reinoso, funcionario de la Secretaría de Tránsito de Girón, el accidente ocurrió luego de que, presuntamente, un tractocamión tipo niñera impactara la estructura peatonal ubicada frente a la empresa Transejes, en el barrio El Rincón de Girón.

“El colapso fue total”, aseguró el funcionario a Caracol Radio. De acuerdo con el reporte preliminar, la estructura cayó sobre la vía y afectó a dos motociclistas que transitaban por el lugar en ese momento.

Uno de los motociclistas falleció en el lugar debido a la gravedad del impacto, mientras que el otro fue trasladado en estado crítico a un centro asistencial. Otra persona herida que también recibió atención médica está fuera de peligro.

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Las autoridades confirmaron que el conductor del vehículo involucrado fue interceptado metros más adelante, en sentido Girón–Floridablanca, y ya fue identificado para avanzar en el proceso investigativo y en la elaboración del informe policial del accidente.

La emergencia obligó al cierre total del corredor vial desde aproximadamente las 2:00 de la mañana, mientras organismos de socorro y unidades de tránsito adelantan las labores de remoción de escombros y atención de la emergencia.

“Esta es una novedad que impacta de manera directa y fuerte la movilidad”, indicó Reinoso, al explicar que se trata de una de las principales arterias viales del área metropolitana y corredor estratégico hacia la Costa Caribe y Bogotá.

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Las autoridades recomendaron a los conductores tomar vías alternas por la carrera 23 y el sector del Poblado. Sin embargo, advirtieron que los vehículos de carga deberán permanecer detenidos mientras se logra habilitar nuevamente el paso.

A esta hora continúan las labores de limpieza de los escombros en la zona y no se descarta que las restricciones viales se extiendan durante varias horas de este martes.

Video: colapsó puente peatonal en Girón, Santander