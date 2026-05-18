Capturan en Bucaramanga a 18 presuntos integrantes de red del Tren de Aragua

La Fiscalía General de la Nación y la Policía capturaron a 18 presuntos integrantes de una red sicarial al servicio del Tren de Aragua. Investigada por su presunta participación en al menos 26 homicidios ocurridos entre 2024 y 2026 en el área metropolitana de Bucaramanga.

La estructura utilizaba los asesinatos como mecanismo de intimidación en medio de disputas por el control del narcotráfico, las extorsiones y otras rentas ilegales.

Según la Fiscalía, uno de los homicidios investigados ocurrió en medio de una extorsión. La víctima habría sido retenida para presionar el pago de 10 millones de pesos a un familiar identificado con el alias de “El Iguano”.

Durante las audiencias preliminares, la fiscal del caso señaló a Brayan Alejandro Javier Peña, uno de los presuntos cabecillas de la estructura criminal, de haber ordenado el asesinato.

“Antes de dispararle le hacen una videollamada exigiéndole a alias Brayan la suma de 10 millones de pesos para no quitarle la vida a su sobrino y, al haberse cortado la comunicación con alias El Iguano, Brayan da la orden de eliminarlo”, explicó la fiscal.

Las autoridades aseguraron que el crimen quedó grabado en video y hace parte de las pruebas recopiladas durante la investigación. Además, indicaron que algunos de los capturados habrían participado tanto en la logística como en la ejecución del asesinato.

Otros integrantes de la red cumplían funciones como sicarios, vigilantes y enlaces logísticos para coordinar homicidios y movilizar armas en el área metropolitana.

Una fiscal de Santander imputó a los 18 capturados delitos como concierto para delinquir, homicidio agravado, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas. Ninguno aceptó los cargos y todos fueron enviados a prisión.