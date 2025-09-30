Anillo Vial Externo de Bucaramanga: las obras arrancarían en 2026, tras años de retrasos

Bucaramanga

La gobernación de Santander anunció avances en la reactivación del Anillo Vial Externo Metropolitano, un proyecto que lleva más de dos décadas en planeación y que busca mejorar la movilidad del área metropolitana de Bucaramanga.

El hito más importante se centra en la entrega de los diseños definitivos a doble calzada, prevista para noviembre de 2025.

Con este paso clave la administración de Juvenal Díaz Mateus confirma un "avance de los diseños definitivos a doble calzada, que serán entregados por el contratista en noviembre de 2025. Con estos importantes avances, se estima que en 2026 se puedan iniciar las intervenciones de obra", según un comunicado de la gobernación de Santander.

Le sugerimos: Empresa de Aseo de Bucaramanga presenta esta semana proyecto de $70.000 millones para El Carrasco

Con esto dan un respiro a un proyecto que hasta julio de 2024 apenas registraba un 11 % de ejecución, con solo tres kilómetros pavimentados de los 28 proyectados.

Al recibir la administración en enero de 2024, se identificaron vacíos en la planeación.

Lea también: Embalse Topocoro: entre el olvido del CAI Fluvial y el nuevo intento por rescatarlo

El contrato carecía de licencia ambiental y aprobación del plan arqueológico del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh).

En estos meses la Secretaría de Infraestructura logró la aprobación del plan arqueológico y "radicó la licencia ambiental ante la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Cdmb), que actualmente está en evaluación".

Otras noticias: VIDEO: Se desplomó parte del cerro El Picacho, ícono turístico y de peregrinación en Santander

Paralelamente se avanzó en la gestión predial con 102 avalúos ya ofertados y un presupuesto de 20.000 millones de pesos asignado para esta vigencia.

Ampliar

Sin embargo la financiación sigue siendo un desafío. Aunque el proyecto contempla recursos de la sobretasa al Acpm, el recaudo ha sido menor al proyectado; generando un déficit que impacta la compra de predios.

Lea también: Cierre vial en importante calle de Bucaramanga hasta el 29 noviembre: rutas alternas

El contrato de obra adjudicado en 2023 por 344 mil millones de pesos y con un plazo de ejecución de ocho años, tiene vigencias futuras hasta 2030.

Aun así la obra ha estado marcada por fallas en la planeación inicial, al dejar en manos del contratista el desarrollo de los estudios de fase 3, condición que incrementó riesgos y retrasos.

Le puede interesar: Buses de Metrolínea llegan en octubre para prestar servicio: firman convenio con empresa antioqueña

El Anillo Vial Externo Metropolitano, que conectará a Girón con Piedecuesta, busca descongestionar las vías internas del área metropolitana de Bucaramanga.

Con los diseños listos antes que termine este año y el inicio de obras en 2026 el reto es superar los obstáculos técnicos, ambientales y financieros para que este corredor vial deje de ser una promesa inconclusa; y se convierta en el motor de conectividad que la región espera desde hace más de 20 años.