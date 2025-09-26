Centro Cultural del Oriente en Bucaramanga podría cerrar por deuda de $4.000 millones con Movistar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

El Centro Cultural del Oriente Colombiano, ubicado en la carrera 19 con calle 31 en la capital santandereana, enfrenta una crisis que podría llevar a su cierre definitivo debido a un litigio con Movistar (antes Telebucaramanga).

El inmueble, patrimonio cultural de Bucaramanga y Santander, alberga la Escuela Municipal de Artes y Oficios (EMA), el Museo Histórico Batalla de Palonegro, la Banda Sinfónica de Santander y programas sociales como la atención a migrantes.

El conflicto jurídico se remonta a un convenio firmado en 2002, cuando Telebucaramanga entregó 1.000 millones de pesos para la restauración del auditorio La Capilla.

Según Movistar la Corporación incumplió parte de los compromisos relacionados con publicidad, lo que derivó en una deuda que hoy supera los 4.000 millones de pesos por intereses y actualizaciones.

“El Centro Cultural es una corporación sin ánimo de lucro que se sostiene con arrendamientos y proyectos culturales. No contamos con recursos para pagar esa suma y hemos buscado siempre una salida conciliatoria con Movistar; pero no hemos tenido respuesta, lo que nos preocupa profundamente”, explicó en Caracol Radio María Camila Rueda Alvarado, directora del Centro Cultural del Oriente.

La deuda ya ha generado embargos sobre los arriendos de la EMA, principal fuente de ingresos de la corporación, afectando directamente la sostenibilidad de los programas culturales y educativos.

Rueda Alvarado aseguró que se han propuesto múltiples alternativas como convenios de imagen y presencia de marca en eventos masivos, pero no han prosperado.

El próximo 30 de octubre está programada una audiencia de conciliación con la empresa.

“Nuestro objetivo es llegar a un acuerdo justo que permita salvar este patrimonio cultural, porque cerrarlo sería un golpe enorme para la identidad y la vida cultural de Santander”, insistió la directora.

Mientras tanto artistas, gestores culturales y ciudadanos hacen un llamado para proteger este espacio histórico que durante más de 25 años ha mantenido viva la tradición cultural de la región.

Teniendo en cuenta que en 1995 fue declarado Monumento Nacional.