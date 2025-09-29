Joven murió ahogado en Las Gachas: atractivo turístico de Santander. ¿Qué pasó?

Bucaramanga

En la tarde de este domingo 28 de septiembre un joven de 27 años murió por inmersión al ingresar a un sitio no apto para los turistas por la profundidad de los pozos. El hecho se registró en Las Gachas, un atractivo turístico, ubicado en Guadalupe-Santander.

¿Qué sucedió?

De acuerdo a testimonios de la comunidad, Yeiner Ochoa oriundo de Piedecuesta, ingresó a una de las cavidades del atractivo y no volvió a salir.

La emergencia fue atendida por la Defensa Civil de Guadalupe, la Policía Nacional, el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Oiba, quienes encontraron el cuerpo sin vida del hombre, tras la búsqueda.

Ampliar

La Alcaldía de Guadalupe se pronunció ante la tragedia

La Administración Municipal a través de un comunicado reiteró a todos los visitantes que, aunque estos balnearios son un atractivo turístico de gran belleza natural, es indispensable seguir las recomendaciones de los guías locales y de las autoridades competentes.

“Invitamos a la ciudadanía y a los visitantes a actuar con prudencia, respeto y conciencia frente a los entornos que nos ofrece la naturaleza. Juntos como comunidad, seguiremos trabajando por un turismo seguro, solidario y respetuoso". señaló la Alcaldía.