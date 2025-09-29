VIDEO: Se desplomó parte del cerro El Picacho, ícono turístico y de peregrinación en Santander

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un derrumbe en el cerro El Picacho, en Aratoca (Santander), generó alarma entre la comunidad local debido a que esta montaña es considerada un símbolo turístico y religioso, especialmente visitado durante la Semana Santa.

El hecho se presentó cuando parte de la cima de este cerro, conocido también como el Cerro de las Cruces, se desplomó, arrastrando rocas, tierra por la ladera y destruyendo las dos cruces que allí permanecían como referencia de peregrinación.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Aratoca, Benjamín Muñoz Sierra, confirmó la magnitud del evento.

“Se presentó una remoción en masa en el sitio turístico conocido como El Picacho, llevándose las dos cruces que se encontraban allí. Por ahora no se reportan daños en viviendas ni afectaciones sobre la vía nacional Bucaramanga–Bogotá, pero el terreno quedó inestable y no es apto para caminatas o visitas de turistas”, señaló el comandante.

🔴#LoÚltimo | Un derrumbe se registró en la montaña El Picacho en Aratoca, ícono turístico y religioso de la región. La comunidad pide a las autoridades inspeccionar el barrio y las fincas cercanas para evaluar daños y prevenir nuevos riesgos. pic.twitter.com/pZ1ej7JITr — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) September 29, 2025

Muñoz Sierra explicó que en días anteriores ya se habían observado desprendimientos de rocas y agrietamientos, lo que sumado a las lluvias recientes pudo acelerar el colapso del terreno.

“Este lugar era muy importante para Aratoca, reconocido por su vista panorámica y porque en Semana Santa recibía gran cantidad de peregrinos. Sin embargo la montaña quedó con zonas demasiado inestables y existe riesgo de nuevos desprendimientos”, advirtió el oficial.

Aunque no hubo personas lesionadas ni afectaciones a infraestructuras cercanas, habitantes del barrio El Picacho y de fincas aledañas pidieron a las autoridades evaluar los riesgos y adoptar medidas de prevención para evitar futuras emergencias.

El cerro El Picacho, visible desde la carretera nacional que comunica Bucaramanga con San Gil y Bogotá, era uno de los principales atractivos naturales y espirituales de la provincia guanentina.

Tras el derrumbe los bomberos pidieron restringir el ingreso de turistas al lugar mientras se realizan los estudios técnicos para valorar la estabilidad de la montaña.