Cuatro personas murieron en accidentes de tránsito durante el puente festivo en Santander

Según las autoridades, la cifra de víctimas fatales representa un aumento frente al mismo puente festivo del año pasado, cuando solo se había registrado una persona fallecida en las vías de Santander.

La Policía reportó además la movilización de más de 88 mil vehículos por las principales carreteras del departamento durante el plan retorno.

El corredor con mayor flujo vehicular fue la vía Bucaramanga–San Gil, donde se concentraron varios de los controles de movilidad y prevención durante este lunes festivo.

Para atender la movilidad, la Seccional de Tránsito mantuvo 11 áreas de prevención y control sobre los cinco principales corredores viales del departamento, con más de 120 uniformados realizando controles de velocidad, embriaguez y acompañamiento a los viajeros.

El mayor Iván Acosta, Jefe de Tránsito y Transporte de Santander, aseguró que la vía Bucaramanga–San Gil registró el mayor flujo vehicular durante el puente festivo y reiteró que “no hay más excusas en la vía” para incumplir las normas de tránsito.

La Policía reiteró el llamado a conducir con precaución y respetar las normas de tránsito para evitar nuevos siniestros en las vías del departamento.